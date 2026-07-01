(KOMENTAR) Putinu klofuta od lastnih državljanov: 81 odstotkov Rusov podpira konec vojne v Ukrajini že »jutri«

Osem od desetih Rusov oziroma 81 odstotkov podpira konec vojne že »jutri« – najvišji delež od začetka obsežne invazije. To kaže anketa ukrajinskega možganskega trusta Inštituta za preučevanje in analizo konfliktov Rusije (ICAR). Delež od leta 2023 sicer stabilno ostaja med 72 in 75 odstotki, kažejo avtorji ankete »Ogledalo Rusije«, ki jo navaja Meduza. Delež Rusov, ki si želijo, da se vojna nadaljuje brez časovnega roka do popolne zmage, se je s 13 odstotkov znižal na 9 odstotkov – najnižjo vrednost od začetka invazije.

Vojna spet na prvem mestu med skrbmi

Majska anketa je pokazala tudi, da je vojna med Rusijo in Ukrajino ponovno zasedla prvo mesto na seznamu največjih težav ruskih državljanov in prehitela nizke plače ter visoke cene. Vojno kot glavno skrb navaja 33 odstotkov vprašanih, nizke plače 24 odstotkov in visoke cene 18 odstotkov. »Vojna se je iz ozadja spet vrnila med pomembne dejavnike vsakdanjega življenja Rusov,« so poudarili strokovnjaki ICAR. Rusi konec vojne vse pogosteje povezujejo z izboljšanjem svojega finančnega položaja. Kar 58 odstotkov anketirancev je med prednostne naloge predsednika za leto 2026 uvrstilo prav konec vojne in izboljšanje ekonomskega stanja. Anketa je zajela tudi odnos do omejevanja mobilnega interneta, »belih seznamov« in morebitne blokade Telegrama. Večina ukrepe ocenjuje negativno.