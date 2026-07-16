Finančni okostnjaki Golobove vlade padajo iz omar

Piše: dr. Metod Berlec

Nova Janševa vlada se dnevno sooča s težavami, ki so posledica nespametnega in razsipnega delovanja prejšnje, Golobove levičarske vlade. Slednja je povzročila nevzdržno rast porabe, kar je ustvarilo resno proračunsko luknjo in ogrozilo dolgoročno vzdržnost javnih financ. Stanje zahteva hitro, a premišljeno ukrepanje, o čemer v tokratni reviji piše naša novinarka Vida Kocjan. »Revizije po ministrstvih odpirajo omare, polne okostnjakov: od milijonskih mankov in neujemanj v primopredajah do nerazumnih izdatkov ter napačnih prioritet, ki smo jih davkoplačevalci plačevali štiri leta.« Med resorji, kjer so razpoke najgloblje, posebej izstopa ministrstvo za kulturo.

V mandatu prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko (Levica) se je davkoplačevalski denar namreč na veliko razmetaval. Z njim so dobesedno zasipavali sebi naklonjene kulturnike, kvazikulturnike, t. i. nevladnike in RTVS, ki je jama brez dna. Število zaposlenih na ministrstvu je naraslo s 151 na 173, kar pomeni 20 dodatnih delovnih mest. To letno predstavlja 1,1 milijona evrov manj za kulturne programe, se pravi v štirih letih kar 4,4 milijona evrov. Nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je prejšnji teden na novinarski konferenci razkrila, da so po podrobnem pregledu finančnega stanja ugotovili 8,9 milijona evrov primanjkljaja, ki ga je povzročila povečana poraba v času mandata njene predhodnice. Pri tem je poudarila, da se podatki, ki jih je ministrstvo prejelo ob primopredaji, ne ujemajo s sedanjimi dejanskimi številkami, kar je potrdila tudi finančna služba ministrstva. Največji manko je nastal na postavki za samozaposlene v kulturi – kar 3,9 milijona evrov do konca leta. To je še posebej neugodno zato, ker je ministrstvo za finance jasno sporočilo, da dodatnih sredstev ne bo, saj v proračunu niso zagotovljena. Zato je sedanje vodstvo prisiljeno v takojšnje sanacijske ukrepe. Ob tem je ministrica Fridl Jarčeva poudarila, da ne gre za politično obračunavanje, kar ji očita Asta Vrečko, temveč za »odgovorno ravnanje z denarjem državljank in državljanov«. Finančna služba ministrstva je že februarja, še v času ministrice Vrečko, opozarjala na nevarno dinamiko porabe, a opozorila niso bila upoštevana. Novo vodstvo ministrstva je zato moralo začeti reševati stanje z zmanjševanjem lastnih stroškov, varčevanjem pri javnih zavodih in z zadržanjem nekaterih razpisov.

Seveda finančno razsulo ni samo na ministrstvu za kulturo. Nekdanji minister za gospodarstvo Matjaž Han je v zadnjih mesecih Golobove vlade navrtal kar 16-milijonsko luknjo. Po navedbah ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja ministrstvu za gospodarstvo letos manjka 16 milijonov evrov za projekte, v letu 2027 pa 66 milijonov evrov za že odobrene projekte. Pri čemer vlada preverja zadnje podatke o odhodkih po posameznih ministrstvih, medtem pa se kaže, da je državni proračun že danes v 1,2 milijarde evrov velikem primanjkljaju. Gre za številke, ki jasno kažejo, da stanje javnih financ zahteva resen in odgovoren odziv, ne pa političnega sprenevedanja.