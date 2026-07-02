Zakaj smo navadni državljani kaznovani, Kučan pa ne?!?

Piše: T. P. (Nova24TV.si)

Ko so bralci opozorili na neprimerno parkiranje nekdanjega predsednika države Milana Kučana na kolesarski stezi ob Trgu republike v Ljubljani, se je policija nenavadno odzvala na vprašanje o enakem ukrepanju zoper podobne kršitelje, kar odpira vprašanje o enakosti vseh državljanov Slovenije pred zakonom.

Najprej se je policija sklicevala na varstvo osebnih podatkov, nato pa so izjavili, da o dogodku niso bili obveščeni in da kršitve niso zaznali.

Pri tem so še zapisali, da bi morali morebitni očividci policijo o takšnih ravnanjih obvestiti takoj na kraju dogodka in navesti čim več podatkov, da bi lahko policisti učinkovito ukrepali. Dodali so še, da bodo dogodek preiskali le, če bodo izpolnjeni vsi pogoji.

Takšen odziv policije ponovno odpira vprašanje o nedotakljivih in o tem, ali za vse državljane veljajo enaka merila. Če bi šlo za navadnega državljana, bi bil postopek verjetno precej bolj neposreden, pri Milanu Kučanu pa se zdi, da institucije znova iščejo izgovore, da zadeve ne preiskujejo.