Ostrc rešil situacijo z radiologi v Mariboru – pozivi k sistemski ureditvi ortopedije in Kavčičevega primera

Piše: Moja Dolenjska

Novi minister za zdravje dr. Tadej Ostrc (Demokrati) je v zadnjih dneh dosegel pomemben dogovor z interventnimi radiologi Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Po daljših neuspešnih pogajanjih vodstva bolnišnice in grozečemu odhodu zdravnikov iz UKC je minister osebno posegel v dogajanje in s hitrim, odprtim pogovorom preprečil odhod strokovnjakov.

Ministrstvo za zdravje pod novim vodstvom je sporočilo, da dogovor zagotavlja nadaljnje izvajanje interventne radiologije v mariborskem zavodu in predstavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer ter nemoteni oskrbi pacientov severovzhodne Slovenije. Minister je radiologom izrekel zahvalo za odgovorno odločitev v korist bolnikov.

Ta korak kaže na spremembo pristopa: namesto odhajanja kadra iz javnega zdravstva se zdaj iščejo hitre, praktične rešitve. Kot so zapisali podporniki na družbenih omrežjih, gre za preobrat po letih, ko so ukrepi prejšnje (Golobove) oblasti pogosto odganjali zdravstvene delavce iz javnega sistema.

Kljub uspehu pri radiologih ostajajo pereči problemi

Kljub temu pa v slovenskem zdravstvu ostajajo številni odprti izzivi. Eno najbolj kritičnih področij so ortopedske operacije – kolki, kolena in drugi posegi -, kjer čakalne dobe presegajo sprejemljive meje. Pacienti iz vse Slovenije, še posebej iz Jugovzhodne Slovenije, čakajo mesece ali celo leta na pregled in operacijo.

Posebej izpostavljen je primer dr. Gregorja Kavčiča, dolgoletnega vodje Oddelka za ortopedsko kirurgijo v Splošni bolnišnici Novo mesto (SB NM). Ta oddelek je tudi vzpostavil. Konec leta 2025 je bil zdravnik razrešen in dobil izredno odpoved po (domnevnem) izrednem strokovnem nadzoru, ki naj bi pokazal sum, da naj bi umetno podaljševal čakalne vrste in paciente preusmerjal v zasebno ambulanto s koncesijo (kjer je tudi sam operiral). Bolnišnica je takrat trdila, da je bil čakalni seznam namerno daljšan, da bi lažje preusmerjali bolnike. Nato se je izkazalo, da temu ni bilo ravno tako.

Tudi dr. Kavčič vse očitke odločno zanika. Poudarja, da je deloval v skladu z zakonom o pacientovih pravicah: če je čakanje daljše od dopustne meje, mora zdravnik bolniku ponuditi možnost obravnave drugje. Dr. Kavčič je imel hkrati tudi dovoljenje za omejeno delo pri koncesionarju. V bistvu ni šlo za preskakovanje vrst ali umetno podaljševanje čakalnih vrst. Po njegovi odpovedi so se nekateri zaposleni na oddelku javno oglasili v njegovo podporo. Izkazalo se je tudi, da je ortopedski oddelek načrtovani program izpolnil preko 100-odstotno, za dodatni program operacij pa direktorica SB NM ni bila pripravljena zagotoviti plačila za podporno osebje, četudi bi ZZZS dodatne operacije pokril v celoti. Plačala bi le kirurga, ostalih pa ne, na kar Kavčič ni pristal.

Bolnišnica SB NM sicer zagotavlja, da je kontinuiteta dela na ortopediji zagotovljena, a pacienti iz Dolenjske in širše še vedno poročajo o dolgih čakalnih dobah, velike težave so pri težjih operacijah.

Poziv novemu ministru: uredite tudi ortopedijo!

Uspeh pri radiologih v Mariboru dokazuje, da ima novi minister voljo in sposobnost hitrega ukrepanja. Zato je zdaj pravi trenutek, da se enako odločno loti tudi drugih kritičnih področij, opozarjajo bralci. Vrstijo se pozivi ministru dr. Tadeju Ostrcu, naj:

preuči primer dr. Gregorja Kavčiča in celotno situacijo na ortopedskem oddelku SB Novo mesto, tudi stanje SB Novo mesto v celoti (vključno z investicijami, plačili za odvetniške storitve in podobno),

poišče sistemske rešitve za skrajšanje čakalnih vrst v ortopediji po vsej Sloveniji (aktivacija vseh razpoložljivih zmogljivosti, dodatne operacijske dvorane, sodelovanje z zasebnimi izvajalci z jasnimi pravili),

zagotovi, da bodo pacienti – ne glede na regijo – čim prej prišli do potrebne operacije.

Javno zdravstvo mora namreč delovati za paciente, ne proti njim. Dogovor z radiologi je dober začetek. Zdaj se pričakuje enaka odločnost tudi pri ortopediji in drugih specialnostih z najdaljšimi čakalnimi dobami. Škandalozno je, da dr. Kavčič kot najboljši ortoped kirurg v državi, ne operira več. Pred tem je v SB NM opravil več kot 500 operacij letno. Zdaj pa bolnišnica denar raje kot za zdravljenje zapravlja za odvetnike v boju proti Kavčiču.

Minister Ostrc je v svojih nastopih že poudarjal, da je ključno, da pacient pride pravočasno do zdravljenja. “Čas je, da te besede uresniči tudi na področju ortopedije – bolniki iz Dolenjske in drugod čakajo predolgo,” je zgolj eno od sporočil, ki smo ga v teh dneh prejeli v uredništvu portala Moja Dolenjska.