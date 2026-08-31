Na Bledu se začenja 21. Blejski strateški forum: Janša z osrednjim nagovorom in panelom predsednikov vlad

Piše: A. H. (Nova24tv)

Na Bledu se danes, 31. avgusta 2026, začenja 21. Blejski strateški forum (BSF 2026), ki letos poteka pod naslovom The Power to Shape the Future oziroma Moč soustvarjanja prihodnosti. Forum, ki traja do 1. septembra, v ospredje postavlja spreminjajoče se globalne razmere: geopolitično negotovost, regionalne konflikte, gospodarske premike, kibernetske in hibridne grožnje ter hiter tehnološki razvoj.

Otvoritev se začne z nagovoroma ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja in predsednika vlade Janeza Janše, po otvoritveni slovesnosti pa sledi panel predsednikov vlad z naslovom Shaping Europe from its Centre (Oblikovanje Evrope iz njenega središča). Razprave bodo iskalo odgovore, kako lahko države v kompleksnejšem in multipolarnem okolju oblikujejo prihodnost ter hkrati zaščitijo svoje interese in temeljna načela.

Poleg Janeza Janše bodo sodelovali predsednik vlade Češke Andrej Babiš, predsednik vlade Madžarske Péter Magyar in predsednik vlade Hrvaške Andrej Plenković. Razprava bo namenjena evropskim in geopolitičnim izzivom ter vlogi držav srednje Evrope pri sooblikovanju evropskega in širšega mednarodnega okolja. Pogovor bo moderiral direktor Urada Vlade RS za komuniciranje.

Premier Janša je na Bled prispel že v nedeljo, 30. avgusta. Zvečer je v Vili Bled gostil večerjo za predstavnike iz Latinske Amerike iz politike in gospodarstva. V ponedeljek dopoldne ima več bilateralnih srečanj: s madžarskim premierjem Pétrom Magyarom, generalnim sekretarjem Sveta Evrope Alainom Bersetom in vojaškim predstavnikom v Vojaškem odboru Nata generalmajorjem Romanom Urbančem.

Po panelu se bo v Festivalni dvorani srečal s češkim premierjem Andrejem Babišem. Popoldne so v Vili Bled predvidena še srečanja s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem, načelnikom Generalštaba oboroženih sil Nemčije generalomCarstenom Breuerjem in bolgarskim podpredsednikom vlade Atanasom Pekanovom.

Ob robu foruma so napovedana tudi dodatna bilateralna srečanja s tujimi državniki.

Ob 13.30 bo imel predsednik vlade osrednji nagovor na otvoritveni slovesnosti Blejskega strateškega foruma.

Omogočen bo tudi neposredni prenos na: https://www.youtube.com/watch?v=DWjDNbB9aj0