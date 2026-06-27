Zgodba o razdejanju na Wolfovi ulici 1 v Ljubljani: UniCreditova zapuščina

Piše: Nova24tv.si

Wolfova ulica 1 v Ljubljani je eden najbolj prestižnih naslovov v Sloveniji. Le nekaj korakov od Tromostovja in Prešernovega trga, v neposredni bližini simbolov slovenske prestolnice, stoji zgodovinska stavba, ki je bila po osamosvojitvi vrnjena dedičem nekdanjih lastnikov v okviru denacionalizacije.

Danes notranjost teh prostorov pripoveduje drugačno zgodbo – zgodbo o razdejanju, neplačani najemnini in pravnem sporu, ki postavlja pod vprašaj zaupanje v eno največjih bank v državi.

Ob vstopu v prostor prizor danes spominja bolj na gradbišče ali opuščeno stavbo kot na nekdanjo bančno poslovalnico. Razstavljene predelne stene, izruvana izolacija, tla olupljena do nosilcev, kupi demontiranega materiala, razmetani kovinski profili in razbarvana mineralna volna. Historični parket v ribji kosti je mestoma poškodovan do te mere, da je vprašljivo, ali ga je sploh mogoče sanirati. Tudi okna in drugi elementi stavbe kažejo znake intenzivne uporabe in kasnejšega razkrajanja.

Fotografije so uradni popis sodnega izvedenca, ki ga je naročilo sodišče na predlog najemodajalca, družbe Eurocapital Partners Estate. Stanje so zabeležili novembra 2025, po tem ko je banka prostore že zapustila, piše portal Hiša pravice.

Od pogodbe do 2028 do enostranske odpovedi

Najemna pogodba med Eurocapital Partners Estate in UniCredit Banka Slovenija je bila sklenjena 3. avgusta 2020, z aneksom junija 2023 pa podaljšana do 30. septembra 2028. Po tej pogodbi bi morala banka prostore redno uporabljati in plačevati najemnino. Vendar pa je UniCredit najemno razmerje po lastnih navedbah enostransko odpovedal z oktobrom 2024 in prenehal plačevati.

Najemodajalec temu odločno nasprotuje in trdi, da je odpoved neveljavna ter da pogodba ves čas ostaja v veljavi. Posledično je nastala terjatev v višini več kot 242.000 evrov neplačane najemnine samo za obdobje od novembra 2024 do maja 2025, skupaj z zamudnimi obrestmi, obratovalnimi stroški in stroški sanacije. Postopek se je začel z izvršbo, po ugovoru banke pa se nadaljuje kot redna pravda pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.

Vzporedno teče še postopek za zavarovanje dokazov (s sodnim izvedencem) in tožba za sodno razvezo pogodbe ter izpraznitev prostorov z obveznostjo vrnitve v prvotno stanje. Sodišče je januarja 2026 izdalo sklep o izpraznitvi, a je banka vložila ugovor, zato se bo o vsem skupaj odločalo v rednem sodnem postopku.

Ozadje: denacionalizirana nepremičnina in dolga zgodba

Stavba na Wolfovi 1 ima bogato, a tudi zapleteno zgodovino. Po denacionalizaciji je bila vrnjena dedičem družine Mayer. Del lastništva je prevzela družba Eurocapital Partners Estate, povezana s finančnim strokovnjakom Federicom Pignatellijem, ki se že vrsto let zavzema za urejeno upravljanje nepremičnine in ohranitev v družinski lasti. Že leta 2013 je časnik Delo poročal o spornih okoliščinah upravljanja te hiše, vključno z najemnino za UniCredit, ki naj bi dolgo ostala nespremenjena kljub inflaciji. Takratni so bila izpostavljena vprašanja o morebitnih konfliktnih vlogah in ravnanju s premoženjem. Današnji spor je le nadaljevanje teh razprtij, a tokrat z jasnimi dokazi o stanju prostorov po odhodu najemnika.

UniCredit v Sloveniji: velika banka, velik ugled – in velika odgovornost

UniCredit Banka Slovenija je del mednarodne finančne skupine UniCredit, ki deluje v številnih evropskih državah. V Sloveniji ponuja storitve za prebivalstvo in podjetja, od potrošniških kreditov do digitalnega bančništva. Zaupanje je v bančnem sektorju temeljnega pomena – stranke zaupajo banki svoja sredstva, podatke in prihodnost. Ko pa ena največjih bank v državi zapusti prestižne prostore v takšnem stanju, enostransko odpove pogodbo in se zaplete v večletni sodni spor, se porajajo vprašanja ali gre za običajen poslovni spor ali za vzorec ravnanja, ki kaže na pomanjkanje spoštovanja do pogodbenih obveznosti in nepremičnine.

Trenutno tečejo trije sodni postopki pred ljubljanskimi sodišči. Dokončne odločitve še ni, a fotografije in popis sodnega izvedenca so že zdaj močan dokaz. Eurocapital napoveduje razširitev terjatve, vključno s stroški sanacije in morebitno odškodnino za nadaljnjo uporabo prostorov.