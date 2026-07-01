Za sofinanciranje skupnih občinskih uprav letos več kot 13 milijonov evrov

Občine, vključene v skupne občinske uprave, so zadnji junijski dan iz državnega proračuna prejele sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Skupaj so v ta namen letos prejele 13.434.840 evrov. V skupne občinske uprave so vključene 203 občine, so sporočili z ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Občine so sredstva prejele na podlagi odločb, ki jih je še pred oblikovanjem nove vlade izdalo ministrstvo za javno upravo, takrat pristojno za lokalno samoupravo. Ministrstvo je na podlagi zahtevkov občin izdalo 233 odločb posameznim občinam, vključenim v 38 skupnih občinskih uprav.

Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav za dvanajst nalog, višina sofinanciranja pa je odvisna od števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja skupna občinska uprava. Posamezna občina je do sredstev upravičena, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami, ki opravljajo vsaj eno nalogo, pri tem je občina upravičena do 30 odstotkov sofinanciranja plač in prispevkov zaposlenih v skupni občinski upravi. Za vsako dodatno nalogo se višina sofinanciranja poveča za pet odstotkov, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 odstotkov.

Kot so zapisali na ministrstvu, je skupna občinska uprava oblika medobčinskega sodelovanja z dolgo tradicijo in je pomembna sestavina delovanja lokalne samouprave. Po eni strani pomeni racionalno izvajanje obveznih nalog občin, saj zaposleni v skupni občinski upravi opravljajo naloge za več občin, po drugi pa zagotavlja izenačevanja kakovosti opravljenih storitev.

Ob tem so navedli besede ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš Rojs, ki je poudarila, da so skupne občinske uprave eden najbolj uspešnih primerov povezovanja občin v Sloveniji. Občinam omogočajo učinkovitejše izvajanje nalog, boljšo dostopnost storitev za prebivalce ter racionalnejšo uporabo javnih sredstev. Zato bodo tudi v prihodnje spodbujali oblike sodelovanja, ki krepijo kakovost lokalne samouprave, so napovedali.

Delovanje skupnih občinskih uprav poznamo od leta 1994, dodatni zagon pa je dobilo z uvedbo državnega sofinanciranja leta 2005. Število občin, vključenih v skupne občinske uprave, se je skozi leta povečevalo in tako je rasla tudi višina sredstev, namenjenih sofinanciranju njihovega delovanja. Prvič, torej v letu 2006, je bilo delovanje skupnih občinskih uprav sofinancirano v višini pol milijona evrov, v letu 2019 v višini 5,9 milijona evrov, v letu 2020 6,1 milijona evrov, letos pa že 13.434.840 evrov.