(VIDEO) Stevanović razkril dokaz: Mesec signalizira Brecljevi, naj ne glasuje!

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Luka Mesec v javnem pismu očita predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću sabotažo izredne seje in preiskave o Black Cube, čeprav so jo sabotirali tudi njegovi kolegi iz leve opozicije.

Luka Mesec je v funkciji predsednika DZ za poslovnik naslovil javno pismo na Zorana Stevanovića, kateremu je nedavno kar na televiziji grozil s sodišči tudi, ker je slednji izpostavil domnevne povezave med Levico in Fotopubom.

Mesec se v zapisu sprašuje o ustreznosti in celo zakonitosti delovanja predsednika DZ, a obenem pozablja, da je v času koalicije, katere del je bil, bila na tem položaju Urška Klakočar Zupančič, ki je med drugim poslancem celo žugala s prstom. Stevanovića opominja, da je “prvi med enakimi”, medtem ko na to ni spomnil njegove predhodnice ob njenem pogosto neprimernem obnašanju.

Najbolj pa Mesca razburja to, da naj bi ta teden Stevanović in Resni.ca skupaj s trenutno koalicijo “sabotirali” izredno sejo, kjer je hotela opozicija ustanoviti preiskovalno komisijo o aferi Black Cube in o domnevnem prikritem financiranju političnih strank. Ob tem je očitno “pozabil”, da na seji sploh ni bilo prisotnih kar treh poslancev Svobode, vključno z Robertom Golobom, medtem ko vodja te poslanske skupine Borut Sajovic ni glasoval. Prav tako je manjkal Matjaž Han iz SD.

Še bolj pa se je zapletlo pri tem, ko glede na podatke o glasovanju tudi poslanka Levice Tina Brecelj ni glasovala, a Mesec očita Stevanoviću, da je “nedemokratično” ignoriral opozorilo, da glasovalne naprave ne delujejo, in kljub temu zaključil sejo. A, Stevanović je Mescu hitro vrnil udarec, ko je slednjega spomnil, da se seje v DZ tudi snemajo in objavil posnetek, kjer se vidi, da Mesec signalizira Brecljevi, da ne glasuje.

Stevanović je sicer pred glasovanjem poslance kar dvakrat pozval, da naj preverijo delovanje glasovalnih naprav in celo prekinil ter ponovil glasovanje, ker je nekdo drug rekel, da mu naprava ne deluje. “Strokovne službe so preverile delovanje naprav, vse so delale pravilno”, pove Stevanović in se sprašuje kako mu Mesec lahko očita, da ni dopustil izredne seje, ki jo je sam sklical. Mescu Stevanović očita pokvarjenost, ostaja pa vprašanje zakaj Mesec ne bi hotel, da njegova poslanka ne glasuje za preiskavo, ki jo Levica podpira. Morda ga skrbi kaj bi še v takšni preiskavi lahko prišlo na dan?