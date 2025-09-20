(VIDEO) Robert in Tina na kongres svobodnjakov vkorakala ob spremljavi “morilske” pesmi

Piše: Nova24tv

Tina Gaber Golob in njen mož Robert Golob sta na prizorišče kongresa Gibanja Svoboda vstopila ob pesmi Bella Ciao, ki je med drugim bila tudi priljubljena pesem Tylerja Robinsona, obtoženega morilca Charlieja Kirka.

Stranka Gibanje Svoboda se je v Kopru zbrala na volilnem kongresu. Edini kandidat za predsednika stranke je aktualni prvak in premier Robert Golob, ki bo pred prihajajočimi volitvami stehtal svojo podporo v stranki. Vidni člani Golobu napovedujejo enotno podporo stranke, zato presenečenj ne bi smelo biti.

Prav tako ni presenečenj, ko gre za samo “scenografijo” kongresa. Robert Golob in njegova žena Tina Gaber Golob sta na prizorišče vkorakala ob spremljavi delavske pesmi “Bella Ciao”, ki so jo posvojili italijanski komunisti, hkrati pa tudi morilec Charlieja Kirka, Tyler Robinson. Znano je namreč, da je imel na naboju njegove puške, s pomočjo katere naj bi bil izstreljen smrtonosni strel na Kirka, prav napis Bella Ciao.

Bella ciao za začetek kongresa Gibanja Svoboda. @vecer pic.twitter.com/MTKrVAGHYd — Franja Žišt (@FranjaZist) September 20, 2025

Svobodo so na kongres prišli podpret podpredsednica SD Meira Hot, vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec in generalni sekretar Levice Matej Zupanc.

Podpora stranki prepolovljena

Pred kongresom so novinarji STA uspeli ujeti izjave podpredsednika Mateja Arčona, ki je Golobu napovedal kar 110-odstotno podporo delegatov Gibanja Svoboda in Boštjana Poklukarja, ki je odgovarjal na vprašanja, kako je stranki uspelo prepoloviti podporo od državnozborskih volitev. Poklukar meni, da bodo na volitvah dokazali, da se ankete motijo.

