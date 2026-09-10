(VIDEO) Nedopustno! Poslanec Svobode se je znova spravil na Janševega očeta in blatil žrtve njegovih ideoloških predhodnikov

Piše: A. S. (Nova24TV.si)

Poslanec Gibanja Svoboda je v Državnem zboru znova razburjal z neprimernimi izjavami o očetu predsednika vlade, ki je za las ubežal smrti izpod strelov komunističnih krvnikov.

Poslanec in zgodovinar dr. Martin Premk je spet namigoval, da zgodba Janševega očeta, o tem kako je preživel povojne poboje v Kočevskem rogu ne drži. Premk je sicer že leta 2020 javno trdil, da zgodba o njegovem pobegu iz brezna ni resnična. Gre sicer za pretresljivo izkušnjo Janševe družine, ki jo je sam predsednik vlade večkrat predstavil javnosti. Tokrat je Premk v razpravi dejal: “Mimogrede, a ni zanimivo, da se gospod Janša niti ne spomni, iz katerega brezna mu je domnevno pobegnil oče.”

Se je pa na njegove besede ostro odzval poslanec SDS Luka Simonič, ki je Premku očital posmehovanje tragediji povojnih žrtev. Izpostavil je, da gre za “sramotno izjavo dr. Premka, ki se posmehuje najhujši tragediji slovenskega naroda.”

V posnetku na družbenih omrežjih Simonič pove: “Dovolj je bilo, da nas levi politični pol zaradi pretekle zgodovine razdvaja, uničuje našo državo in se hrani z nasiljem, ki ga bo ta mandat še vedno več.” Ob tem doda: “Gospod Premk je danes prestopil to mejo zdravega razuma. Čas je, da tudi mladi jasno povemo, da je dovolj razdvajanja in čas je za razvoj.”

V zapisu ob posnetku Simonič poudari, da Premkovi ravnanje ni vredno poslanca in nekoga, ki naj bi predstavljal vse slovenske državljane: “Medtem ko družine še vedno čakajo na dostojen in pieteten pokop svojih mrtvih, se Premk iz tragedije slovenskega naroda celo posmehuje in jo opisuje na način, ki je nevreden funkcije, ki jo opravlja. To je žal tudi pravo orodje slovenske levice – sovraštvo, delitve in hranjenje z napadi na ljudi, ki razmišljajo drugače. In če bomo sodili po njihovem dosedanjem ravnanju, se bo takšna politika skozi mandat žal samo še stopnjevala.”

Poslanec dr. Martin Premk, Gibanje Svoboda je na seji Odbora za obrambo dobesedno izjavil, da se predsednik vlade Janša “niti ne spomni več, iz katerega brezna mu je domnevno pobegnil oče.” Brezna niso tema za posmeh so prikrita morišča, kamor so brez sodbe metali trupla ljudi,… pic.twitter.com/kPpQj4xIBT — Sara Stepanjan (@StepanjanSara) September 10, 2026

Janez Janša je očetovo zgodbo predstavil že v knjigi Okopi, objavljeni leta 1994, pozneje pa tudi javno na spominskih slovesnostih. Podrobnejši opis dogodka izhaja tudi iz pričevanja Janševega očeta iz leta 1993, ki je bilo pozneje objavljeno. Po tem pričevanju je bil zvezan z drugimi ljudmi in skupaj z njimi padel v jamo. Krogla ga ni zadela, nato pa se je iz brezna uspel rešiti.

Junija 2020 je Janša kot predsednik vlade na spominski slovesnosti pri Macesnovi gorici govoril tudi o usodi svojega očeta. Povedal je, da je bil ta po vrnitvi iz Vetrinja odpeljan v taborišče v Šentvidu, od tam pa v Kočevski rog. Tam naj bi bil skupaj z drugimi postavljen pred strojnice, vendar je poboje preživel. Že takrat pa je Premk obtožil Janšo laganja. V glasilu Svobodna beseda, je namreč zapisal, da je zgodba o očetu predsednika vlade neresnična. Sam Premk trdi, da je bil Janšev oče pač izpuščen.

Državni zbor je sicer 26. maja letos sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakon je začel veljati 4. junija, po njem pa naj bi bili še nepokopani posmrtni ostanki žrtev pietetno in trajno pokopani na ljubljanskih Žalah. Pogoje za njihov prenos in pokop mora določiti pristojno ministrstvo, zakon pa predvideva tudi rok za izvedbo pokopa po sprejetju potrebnega podzakonskega predpisa.