(VIDEO) Muslimanski župan ameriškega mesta je kristjanu povedal, da ni dobrodošel

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

Kristjan Edward Barham je prejšnji teden doživel šokanten dogodek: muslimanski župan Dearborna, Abdullah Hammoud, mu je med burno sejo mestnega sveta povedal, da ni dobrodošel v mestu. Incident je nastal med razpravo o kontroverznem poimenovanju ulice v čast arabskemu uredniku Osami Siblani.

Edward Barham je namreč med sejo 9. septembra mirno opozoril, da Osami Siblani v javnih nastopih pogosto uporablja jezik, ki spodbuja nasilje, in prebral odlomek iz govora iz leta 2022, ki govori o “dvigu Palestincev do zmage” z uporabo različnih sredstev, vključno z orožjem in raketami, zato je neprimerno po njem poimenovati ulico.

Barham je znake primerjal s tem, kot bi poimenovali ulico “Hezbollah Street ali Hamas Street”, jih označil kot provokativne in poudaril, da kot kristjan želi spodbujati mir. Na koncu je citiral Jezusa: “Blagor mirotvorcem.”

Župan Abdullah Hammoud je odgovoril z izjavami, ki so šokirale mnoge prisotne: “Najboljši nasvet, ki ga imam za vas, je, da ne vozite po Warren Avenue ali da zaprete oči, medtem ko to počnete. Njegovo ime je tam zgoraj in govoril sem na slovesnosti v čast temu, ker je veliko storil za to skupnost.” V nadaljevanju je Barhama obtožil, da je “nasilnež, rasist in islamofob,” ter dodal: “Čeprav tukaj živite, želim, da veste kot župan, da tukaj niste dobrodošli. In dan, ko se boste izselili iz mesta, bo dan, ko bom priredil parado, ki bo slavila dejstvo, da ste se izselili iz tega mesta.”

The Muslim mayor of Dearborn, Michigan just told a Christian resident he was not welcome in the town. Are you waking up yet? pic.twitter.com/akUNyVEzfT — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) September 17, 2025

Za Fox News se je po dogodku oglasil Barham in poudaril, da se sam na nedobrodošlico ni odzval z jezo, ampak je županu zgolj zaželel blagoslov, pri čemer se je skliceval na Jezusovo zapoved: “Ljubi svoje sovražnike, blagoslavljaj tiste, ki te preklinjajo.”

Po besedah Barhama dogodek ni izoliran primer. Kot kristjan že več let deluje v Dearbornu, mestu z veliko muslimansko populacijo, kjer vodi krščanske programe v arabščini in sodeluje pri javnih aktivnostih, kot je eksperiment z arabskim krščanskim pozivom k molitvi, ki poteka vzporedno z islamskim klicem k molitvi. Barham meni, da morajo tudi krščanski glasovi imeti enako javno prisotnost, in hkrati spodbuja ameriške muslimane, naj se zavzemajo za pravice zatiranih krščanskih manjšin v drugih državah.