(VIDEO) Kirk razgalil levico: “Izkorišča ljudi, kot ste vi, medtem pa ščiti svojo oligarhijo”

Piše: A. H. (Nova24tv)

“Levica predstavlja prevaro. Levica izkorišča ljudi, kot ste vi, ki mislijo, da se bojuje proti bogatim. Oni ščitijo svojo oligarhijo, medtem ko morate vi še naprej trdo delati in nikoli nimate ničesar v lasti,” je na eni izmed javnih debat izpostavil nedavno umorjeni Charlie Kirk.

Charlie Kirk je kot javni govornik in ustanovitelj organizacije Turning Point USA sodeloval in razpravljal z mnogimi ljudmi različnih ras, narodnosti in družbenih ozadij, in sicer pogosto v odprtih debatah. Zagovarjal je namreč dialog in svobodo izražanja. Na eni izmed njih je sogovorniku razlagal, kdo v resnici predstavlja “levico”.

Kirk je študenta soočil s podatkom, da demokrate volijo najbogatejša okrožja v državi. “Osem od desetih najbogatejših okrožij v državi voli demokrate. Najbogatejši ljudje, razen Elona Muska, so vsi na levem polu – Jeff Bezos, George Soros, Marc Benioff, Mark Zuckerberg, Laurene Powell Jobs. Bogatejši kot si, večja je verjetnost, da si demokrat in na levici,” je izpostavil.

Ker je študent želel razlago, mu je Kirk pojasnil, da številke govorijo same zase, in dejal: “Demokrati so stranka oligarhije. Ali lahko našteješ enega tehnološkega direktorja, razen Elona Muska, ki je konzervativec?” Na to je študent izpostavil Petra Thiela. Kirk je na to pristavil, da je izpostavil eno ime in spomnil, da je Larry Page iz podjetja Google, sicer tudi z levega pola, vreden 120 milijard dolarjev, Sergey Brin, prav tako iz istega podjetja, pa 130 milijard dolarjev. Ni šlo brez omembe Jeffa Bezosa in drugih.

Ker je Kirk večino najbogatejših označil za levičarje, je študenta zanimalo, kaj je tisto, zaradi česar se uvrščajo na levi pol. “Larry Page ves čas daje denar levičarskim nevladnim organizacijam,” je pojasnil Kirk. Študent je izrazil prepričanje, da če bi bili na levem polu, ne bi mogli biti tako bogati. “No, so. Veste, zakaj?” je odgovoril Kirk in dodal, da levica predstavlja prevaro. “Levica izkorišča ljudi, kot ste vi, ki mislijo, da se bojujejo proti bogatim. Oni ščitijo svojo oligarhijo, medtem ko morate vi še naprej trdo delati in nikoli nimate ničesar v lasti,” je poudaril.

We lost a true legend 😔

Konservativci so po Kirkovih besedah tisti, ki želijo obnoviti ameriški srednji razred in vrniti delovna mesta Združenim državam Amerike. “Levica vsak dan izkorišča ljudi, kot ste vi, in vas izkorišča za transseksualne zadeve, splave. Pravijo vam: ‘Volite za nas, ker vam bodo fašisti vzeli pravice.’ Ampak kdo financira levico? Najbogatejši ljudje, kot je George Soros,” je v nadaljevanju še pristavil Kirk.

Študent je vztrajal, da še nikoli ni videl levičarske organizacije, ki bi prišla na kampus in širila svojo propagando. “Ker je celotna univerza levičarska organizacija,” je komentiral in pozneje dodal, da gre za mesto, ki sledi politikam blizu demokratom. Kirk je študentu povedal, da je skoraj vsak večji vpliven in bogat človek v državi z več kot 100 milijardami dolarjev neto vrednosti, z izjemo Elona Muska, na kulturni levici in levici tudi daje denar. Spomnil je, da je Mark Zuckerberg na volitvah leta 2020 dal 400 milijonov dolarjev, da bi pomagal Joeju Bidnu, da bi bil znova izvoljen, in sicer prek centra za tehnologijo in civilno življenje. Omenil je MacKenzie Bezos, ki s 45 milijardami dolarjev velja za veliko Bidnovo podpornico.

Kirk je poudaril, da so ljudi na levici ogoljufani in prevarani. Po njegovih besedah govorijo o izgradnji srednjega razreda, v resnici pa gre za stranko oligarhov. “Neverjetno je, ko se zaveš premika na oblasti v zadnjih desetih letih. Republikanci so bili nekoč stranka bogatih. Veste, kaj se je spremenilo, ko smo za našega kandidata nominirali Donalda Trumpa,” je še dodal.