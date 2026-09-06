V zvezni deželi Saška-Anhalt prepričljiva zmaga patriotske Alternative za Nemčijo (AfD)

Piše: Jože Biščak (Nova24tv)

Po 95,1 odstotka preštetih glasov je v nemški zvezni deželi prepričljivo slavila zmago patriotska stranka AfD (Alternativa za Nemčijo). Dobila je več kot 44 odstotkov glasov.

Ob 18.uri so se zaprla volišča v zvezni deželi Saška-Anhalt. Po zadnjih podatkih in po 95,1 odstotka preštetih glasovih je AfD dobila 44,6 odstotka glasov. Sledi CDU (krščanski demokrati) s 16,9 odstotka. Druge stranke so prejele: Socialni demokrati – SPD (9,1 odstotka), Zeleni (8,9 odstotka), Levica (8,4 odstotka), v parlament se je prebilo tudi Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s 5,2 odstotka. Glede na to, da so stranke CDU, SPD, Zeleni in Levica napovedale, da z AfD ne bodo šle v koalicijo, BSW pa se še ni dokončno izrekla, bo katerakoli stran težko sestavila (stabilno) deželno vlado. Kot zdaj kaže, je najbolj realna manjšinska vlada AfD s parlamentarno podporo BSW.

Vzporedne volitve skoraj povsem zadele volilni rezultat

Po poročanju Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR), ki se sklicuje na napovedi Infratest dimap (vzporedne volitve je agencija opravila za televizijo ARD), je na vzporednih volitvah, ki so bile objavljene takoj po zaprtju volišč, AfD dobila 44,5 odstotka glasov. CDU je veliko izgubila. Dobila je le 18,5 odstotka. Sledijo ji Levica z 9,5 odstotka, Zeleni z devetimi odstotki, SPD z osmimi odstotki in BSW s 5 odstotki. FDP naj ne bi prestopila parlamentarnega praga. Volilna udeležba je bila rekordna.

Rezultati vzporednih volitev, ki jih je opravila televizija ZDF, so podobni. Prepričljivo je zmagala AfD (44 odstotkov), CDU je dobila 18,5 odstotka glasov, sledijo pa: Levica in SDP po devet odstotkov in Zeleni (8,5 odstotka).

Izjemno visoka volilna udeležba v zvezni deželi Saška-Anhalt je koristila predvsem stranki AfD. Glede na analizo ARD so volivci, ki na zadnjih deželnih volitvah niso oddali svojega glasu, večinoma glasovali za stranko AfD. Stranka je posledično pridobila približno 157.000 glasov. Nadaljnjih 83.000 glasov se je preusmerilo od CDU k stranki AfD. Po podatkih ZDF je bila volilna udeležba 80-odstotna, kar je bistveno več kot 60,3-odstotna udeležba na zadnjih deželnih volitvah leta 2021.

Krizni sestanek vodstva CDU

Čeprav so vse ankete kazale na zmago AfD, so predvsem v CDU (krščanski demokrati) in SDP (socialni demokrati) pričakovali, da bo rezultat na volilni dan za njih ugodnejši. Po poročanju Tagesspiegla je vodstvo CDU že sklicalo krizni sestanek. V Hišo Konrada Adenauerja, kjer je sedež stranke, so že prišli Manuel Hagel, Daniel Peters in Philipp Amthor. Pridružil se je tudi zvezni kancler Friedrich Merz.

Policija po zmagi AfD pričakuje levičarske izgrede, zato so iz Berlina prišle dodatne policijske enote. Po prestolnici zvezne dežele patruljirajo policisti, tako v uniformah kot v civilu. Tiskovni predstavnik policije je po poročanju nemških medijev povedal, da je policija po 18. uri pripravljena na “široko paleto scenarijev”, vendar ni navedel nobenih konkretnih podrobnosti.

Prvi odzivi

Nemški Welt poroča, da je kanclerski kandidat AfD za vodenje deželne vlade Ulrich Siegmund v intervjuju za MDR dejal: »Tako se ne more nadaljevati. V tej državi potrebujemo korenito politično spremembo. Kot demokrat bom vedno ponudil roko vsem silam, ki bodo prispevale k političnemu preobratu v naši državi. Vendar kompromisa ne bo.« Trenutno ne vidi nobenega koalicijskega partnerja, saj mora CDU premisliti, ali želi še naprej postajati kopija Levice ali Zelenih.

Generalni sekretar SPD Tim Klüssendorf je izrazil zadovoljstvo z rezultatom socialnih demokratov. »Naš rezultat velja; delamo svoj del, da zagotovimo, da lahko oblikujemo drugačno večino,« je Klüssendorf dejal za ZDF. Vendar je poudaril, da bo glede na rezultat oblikovanje vlade »zelo, zelo težko«.

»Mislim, da je jasno, da bi si vsi želeli boljši rezultat v vseh pogledih,« je dejal vodilni kandidat CDU in aktualni predsednik deželne vlade Sven Schulze. Čestital je AfD, zmagovalki volitev. »Tudi mi v CDU se bomo morali soočiti s tem rezultatom.« Zahvalil se je volivcem. »Nekateri pravijo, da je to črn dan za Saško-Anhalt. Jaz pravim: To je demokracija.« Schulze je pohvalil visoko volilno udeležbo. Dejal je, da je zdaj na tistih, ki nosijo odgovornost v deželnem parlamentu, pa tudi zunaj njega, »da se s tem spopadejo in prepoznajo znake«.

Zvezni predsednik Zelenih Felix Banaszak je dober nastop svoje stranke interpretiral kot mandat za preprečitev skrajno desničarske enostrankarske vlade. Za ZDF je povedal, da so Zeleni v zadnjih tednih postali “projekcijsko platno, kraj upanja”.

»Ta volilni izid ni poziv k prebujanju ljudi, temveč obračun – zlasti s politiko zvezne vlade,« je ocenil predsednik FDP Wolfgang Kubicki. »Vsi so poklicani, da izid sprejmejo z ustrezno ponižnostjo. Tudi tisti, ki nocoj čutijo, da prekipevajo od energije.« Pozval je k zaupanju v demokratični pravni sistem, za katerega verjame, da se lahko spopade z izidom iz Saške-Anhalt.

Vodilna kandidatka stranke BSW Claudia Wittig je izrazila odprtost za sodelovanje z AfD pri političnih vprašanjih. “Vedno se bomo odločali na podlagi vprašanj,” je Wittig povedala za ARD. Dodala je, da obstajajo teme, kot je politika cen energije, “ki jih je mogoče obravnavati skupaj z AfD”, medtem ko pri drugih vprašanjih “morda ni toliko skupnih točk”.

Rekordno število novinarjev

Volitve v zvezni deželi, ki ima 2,1 milijona prebivalcev in 1,7 milijona volilnih upravičencev, spremlja nenavadno veliko domačih in tujih novinarjev. Po podatkih deželnega parlamenta v Magdeburgu je bilo pred nedeljo akreditiranih okoli 800 novinarjev iz Nemčije in tujine. Med njimi je uradno prijavljenih približno 70 tujih reporterjev (iz Evrope, ZDA, Kanade, Kitajske, Tajvana in drugod).

Prelomne volitve tudi za zveznega kanclerja Merza (CDU)

Volitve v deželi Saška-Anhalt so pomembne, ker rezultat utegne vplivati v zveznih deželah Mecklenburg-Predpomorjanska in Berlinu. Tam bodo deželne volitve 20. septembra. V prvi je po anketah najmočnejša stranka SDP, v Berlinu pa CDU.

Rezultat volitev bo tudi močno vplival na položaj zveznega kanclerja Friedricha Merza (CDU), ki se sooča z nezadovoljstvom znotraj stranke. Veliko komentatorjev meni, da bo v primeru slabega rezultata prisiljen odstopiti, kar bo vplivalo tudi na položaj Nemčije v Evropski uniji.

Kdo bo lahko sestavil deželno vlado

Kako bo sestavljena deželna vlada, še ni povsem jasno. Da koalicije ne bodo sestavljale skupaj z domoljubno AfD so že napovedale stranke CDU (EPP), Levica (Levica), SDP (S&D), Zeleni (Zeleni/EFA) in FDP (Renew Europe), medtem ko Zavezništvo Sahre Wagenknecht ne izključuje možnosti, da bi oblikovali koalicijo z AfD, če bodo imeli skupaj dovolj glasov.

Premier dežele Saška-Anhalt in vodilni kandidat CDU Sven Schulze je ob oddaji svojega glasu v glavnem mestu dežele Magdeburgu posvaril pred prevzemom oblasti s strani AfD. Čeprav bi bila koalicija med CDU in AfD povsem naravna, se bolj nagiba k temu, da bi koalicijo sestavil tudi s skrajno levico, če bi bilo to potrebno. Nekako v smislu, ki ga poznamo tudi v Sloveniji: Samo da ni AfD.

Primerjava ekonomskih programov

Če sledimo ekonomskim programom, so prostotržno usmerjene politične stranke FDP (edina stranka, ki se dosledno sklicuje na klasično liberalna načela; prosti trg plus vitka država), AfD (prostotržno usmerjena politična stranka, ki zaradi protekcionizma ni povsem ekonomsko liberalna) in CDU (zavezana »socialni tržni ekonomiji«, kar je kompromis med liberalizmom in socialno državo).

V spodnji tabeli je umetna inteligenca primerjala ekonomske programe in ocenila, v kakšni meri se skladajo z načeli klasičnega ekonomskega liberalizma.

Levičarsko vandaliziranje

Člani AfD so bili v zadnjih dneh večkrat fizično napadeni. Poročali smo, da je levičarski skrajnež člane in simpatizerje AfD, ki so bili na predvolilni stojnici, polil s strupenim razkužilom (devet ljudi je bilo poškodovanih), na sam volilni dan pa je bila pisarna AfD v okrožju Vorpommern-Rügen tarča vandalizma.

Po besedah ​​policijskega tiskovnega predstavnika je patrulja v nedeljo zjutraj odkrila, da so bila okna pisarne v Stralsundu poškropljena z grafiti. Po besedah ​​Daria Seiferta, generalnega sekretarja stranke AfD za Mecklenburg-Predpomorjansko in člana okrožnega sveta Vorpommern-Rügen, je v stavbi pisarna frakcije okrožnega sveta. Policijski tiskovni predstavnik je izjavil, da obstaja sum političnega motiva, zato primer obravnava Služba

Druge politične stranke niso bile deležne takšnih napadov kot AfD.