V UKC Ljubljana padel strop v laboratoriju: laborantka zamudila službo in se izognila gotovi smrti

Piše: Vida Kocjan

V uredništvu smo prejeli informacijo, da je v enem od laboratorijev Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana padel strop. Laborantka naj bi zamudila službo, kar jo je rešilo pred gotovo smrtjo, navaja naš vir.

Kaj se je dogajalo, smo vprašali UKC Ljubljana. Izkazalo se je, da je informacija točna. Iz enote za odnose z javnostmi UKC Ljubljana, ki ga še vedno vodi Marko Jug, prijatelj Roberta Goloba, so nam odgovorili:

»V Centralnem laboratoriju Kliničnega oddelka za žilne bolezni je bila danes zjutraj na tleh opažena ena stropna plošča, za katero še ugotavljamo, kako se je znašla na tleh, saj je bil prostor v času dogodka prazen. Prav zato preverjamo vse okoliščine, tudi možnosti, da je stropno ploščo nekdo namerno odstranil iz stropa.

Gre za strop, na katerem ni bilo doslej nobenih posegov. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin in zagotavljanja varnosti zaposlenih je predel stropa v postopku natančnega pregleda.«