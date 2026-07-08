V tiskani izdaji Demokracije preberite: Referendum proti »politični policiji« ali proti razkritju afer Goloba in Svobode?

Piše: Vida Kocjan

Spremembe zakona o parlamentarni preiskavi omejujejo blokade preiskav in krepijo nadzor opozicije. Golob, Svoboda in levi aktivisti (vključno z Mlakarjevo, Zrncem in Klakočar Zupančičevo) se bojijo razkritja Gen-I, Star Solar in financiranja stranke, zato z zavajajočo kampanjo »proti politični policiji« zbirajo podpise za referendum.

Spremembe zakona o parlamentarni preiskavi je Državni zbor na predlog koalicije (SDS, NSi, SLS in Fokus s podporo Resnice) sprejel konec maja 2026. Za je glasovalo 48 poslancev, 32 jih je bilo proti. V koalicijskih strankah in Resnici so s spremembo zakona močno omejili krog tistih, ki lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave zahtevajo presojo ustavnosti akta pred Ustavnim sodiščem (zdaj samo Sodni svet ali generalni državni tožilec; prej je bilo to vse mogoče). Zdajšnji zakon uvaja sodno varstvo (možnost tožbe v upravnem sporu) in spreminja pravila o sestavi komisij, izločitvah zaradi konflikta interesov, preprečuje pa tudi nekatere oblike zavlačevanja, kar je najpomembnejše.

Predlagatelji in podporniki sprememb navajajo, da novela odpravlja dolgoletno protiustavnost (Ustavno sodišče je že pred 15 leti opozorilo na težave), omogoča hitrejše in učinkovitejše delo preiskovalnih komisij ter preprečuje blokade preiskav s strani Ustavnega sodišča. Nasprotniki pa novelo označujejo kot »politično policijo«, ki naj bi domnevno omogočala zlorabe večine, ogrožala novinarje in civilno družbo.

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