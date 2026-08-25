V tiskani izdaji Demokracije preberite: Pentagon posodablja ameriško jedrsko strategijo zaradi možne vojne s Kitajsko in Rusijo

Piše: Bogdan Sajovic

Načrtovana posodobitev ameriške jedrske doktrine omogoča predsedniku širši nabor možnosti ukrepanja. Poudarek je na taktičnih jedrskih orožjih v regionalnih spopadih. ZDA se soočajo s problemom dveh tekmecev – Rusije in Kitajske.

V začetku tega meseca je v javnost pricurljala novica, da ameriško vojno ministrstvo pripravlja ključno posodobitev ameriške jedrske strategije. Ta bo osredotočena na pripravo na morebitne regionalne konflikte, ki bi vključevali Kitajsko ali Rusijo. Pregled in posodobitev, ki ju vodi podsekretar za obrambno politiko Elbridge Colby, dajeta večji poudarek taktičnemu jedrskemu orožju. Funkcionarji ministrstva pravijo, da je cilj razširiti možnosti, ki so na voljo predsedniku, in s tem okrepiti strategijo odvračanja, ne da bi se takoj zatekli k obsežnim strateškim jedrskim izmenjavam.

Ta razvoj predstavlja enega najpomembnejših premikov v ameriški jedrski doktrini v zadnjih desetletjih. Odgovarja na spremenjeno varnostno okolje, v katerem se ZDA prvič v svoji zgodovini soočajo z dvema jedrskima tekmama hkrati.

Rusija ohranja največji jedrski arzenal na svetu in znatne zaloge taktičnega oziroma nestrateškega jedrskega orožja. Medtem Kitajska pospešeno širi svoje zmogljivosti – z nekdanjih 250 bojnih glav pred nekaj leti je prišla na več kot 600 operativnih bojnih glav, po napovedih pa naj bi jih do leta 2030 imela že okoli 1000 ali celo več.

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