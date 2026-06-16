V tiskani izdaji Demokracije preberite: Migracije, deportacije in sistemski očitki o nepravilnostih na (Golobovem) notranjem ministrstvu

Piše: Vida Kocjan

V začetku maja 2026 so aktivisti Ambasade Rog preprečili dublinsko predajo treh migrantov Hrvaški. Dogodek je pokazal popoln razpad reda na Golobovem notranjem ministrstvu. V štirih letih so izvedli zgolj 178 dublinskih predaj, kljub več kot 160.000 nezakonitim prehodom meje.

Uhajanje informacij, odlaganje postopkov, aktivistični pritiski in levičarska agenda so prevladali nad zakonom in varnostjo slovenskih državljanov. Nova vlada pod Janezom Janšo napoveduje preobrat: vladavina prava bo pred aktivizmom.

Medijsko izpostavljen aktivistični protest

V začetku maja 2026 je pred ljubljanskim Azilnim domom Vič potekal eden najbolj odmevnih in medijsko izpostavljenih protestov v zadnjem obdobju. Več kot sto aktivistov Ambasade Rog je blokiralo glavni vhod in dostopno cesto ter uspešno preprečilo načrtovano dublinsko predajo treh prosilcev za mednarodno zaščito Hrvaški. Dogodek je ponovno pokazal globoko nerazumevanje ter razpoke v slovenskem azilnem in migracijskem sistemu ter temeljno ideološko (levičarsko) razumevanje pristopa k upravljanju migracij.

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