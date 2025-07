V tiskani izdaji Demokracije preberite: Dovolj je bilo romskega nasilja in neukrepanja države

Piše: Andrej Sekulović

V Šentjerneju je 15. julija potekal miren protestni shod zaradi romskega nasilja in neukrepanja države. Zbralo se je več kot tisoč domačinov in ljudi iz drugih občin. Na vlado so naslovili več zahtev za zagotovitev varnosti in sprejetje ustrezne zakonodaje.

V Sloveniji je romsko nasilje postalo dolgotrajna težava, omenjeni shod pa je le posledica zadnjih napadov v občini. Protestniki so na čelu z županom Jožetom Simončičem in Ljudsko iniciativo Šentjernej postavili vladi rok za ukrepanje do sredine septembra, sicer bodo stopnjevali svoje zahteve. Pred številčno množico je po kratkem uvodu in himni govoril predstavnik Ljudske iniciative Šentjernej Domen Matjaž. »Zahtevamo spremembe, zahtevamo varnost, red in pravičnost za vse!« je poudaril na začetku govora in opozoril, da se nasilna dejanja stopnjujejo, drznost storilcev pa je vse večja. Prepričan je, da pri tem ne gre za naključja, ampak za nov način delovanja romskih kriminalcev.

Štirje brutalni napadi v zadnjem mesecu

V zadnjem mesecu dni so se v občini zvrstili kar štirje grozoviti napadi Romov, ki jih je Matjaž povzel v svojem govoru. Občana Andreja Brečka, ki se je tudi sam udeležil protesta, sta konec junija sredi noči napadla Roma, ko je stopil iz hiše, ker je slišal hrup. Roma, ki sta razdejala njegovo posest, sta začela bežati, ko pa ju je skušal dohiteti, sta ga napadla s palicami. Utrpel je hud udarec po glavi. Drugi trije napadi so se prav tako zgodili na zemljišču žrtev. Kmeta, ki je okopaval njivo blizu romskega naselja, je s kovinskim predmetom iz zasede udaril Rom, potem ko je odšel po telefon, saj je opazil, da mu je bila povzročena škoda. Utrpel je zlomljeno ličnico, počen nos in štiri poškodovane zobe. Napadalec, ki je pobegnil, je ta čas v priporu, pri rosnih 21 letih pa je bil že kar 72-krat obravnavan za različna kazniva dejanja in ima do sedaj 40 ovadb, je opozoril Matjaž. »Kako je mogoče, da se posameznik s takšno zgodovino prosto sprehaja med nami?« se ob tem sprašuje. Drugega kmeta je napadlo kar pet Romov, ker jih je zalotil, da kradejo njegove pridelke. To pa se ni zgodilo prvič, saj naj bi mu bili vsako leto povzročili za več tisoč evrov škode.

