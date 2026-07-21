V tiskani Demokraciji preberite: Revizije poslovanja po ministrstvih – Temeljit pregled Golobove dediščine

Piše: Vida Kocjan

Odbor DZ za finance je po šesturni razpravi vladi Janeza Janše priporočil revizijo porabe javnega denarja v času vlade Roberta Goloba, zlasti v obdobju tekočih poslov. Prve ugotovitve pa že prihajajo z ministrstva za kulturo, kjer ministrica dr. Ignacija Fridl Jarc ugotavlja 8,9 milijona evrov primankljaja. Vlada je za koordinacijo pregledov imenovala delovno skupino pod vodstvom Ivana Simiča.

Razprava Odbora državnega zbora za finance je potekala na zahtevo poslanskih skupin SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resni.ca. Vladi Janeza Janše so priporočil, naj v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja v času vlade Roberta Goloba, zlasti v obdobju opravljanja tekočih poslov in v zadnjem letu mandata. Hkrati naj vlada do konca leta 2026 preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev za izpolnjevanje maastrichtskih kriterijev. Priporočilo pomeni jasen politični signal nove parlamentarne večine in Resni.ce: čas je za pregled poslovanja po posameznih ministrstvih.

Ministrstvo za kulturo: objava prvih ugotovitev – zgovoren primer

Prvi konkretni korak je naredilo ministrstvo za kulturo pod vodstvom dr. Ignacije Fridl Jarc (SDS). Ministrica je javno opozorila na neskladje podatkov v primopredajnem zapisniku in dejanskim finančnim stanjem. Prejšnja ministrica Asta Vrečko je planila in razkritje pripisala političnim motivom. Fridl Jarčeva pa je poudarila: »Odločno, odločno zanikam, da gre za kakršno koli politično obračunavanje s katerim koli kulturnim subjektom. Gre izključno in samo za ugotovitev finančnega stanja, v katerem je ministrstvo za kulturo.«

Po pregledu so ugotovili približno 8,9 milijona evrov primanjkljaja za tekoče financiranje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta. Največji primanjkljaj – kar 3,9 milijona evrov – je na postavki za samozaposlene v kulturi. Ministrstvo za finance primanjkljajev ne bo krilo, saj v državnem proračunu ni zagotovljenih dodatnih sredstev. Ministrstvo za kulturo pod novim vodstvom je zato takoj začelo z ukrepi, in sicer z zmanjševanjem stroškov (med drugim ukinitev študentskega dela) in začasnimi prilagoditvami postopkov financiranja zaradi priprave rebalansa proračuna

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