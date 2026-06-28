V Rožni Dolini bo danes tradicionalna slovesnost v spomin na osvoboditev mejnega prehoda

Piše: C. R., STA

Ob dnevu državnosti in v spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni Dolini v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 bo danes v Rožni Dolini osrednja slovesnost. Kot slavnostni govornik bo nastopil direktor Policijske uprave Nova Gorica Robert Berginc, so sporočili z novogoriške občine.

Prireditev ob 35. obletnici dogodka so pripravili Društvo veteranov Sever Severne Primorske, Mestna občina Nova Gorica, občine Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba ter novogoriško območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran.

Osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda Rožna Dolina se je zgodila 28. junija 1991. Slovenski teritorialci in miličniki so v odločnem spopadu premagali enote jugoslovanske armade (JLA), ki so zasedle prehod, kar je bil ključen dogodek osamosvojitvene vojne na Goriškem. V spopadu so padli trije vojaki, ranjenih je bilo 16 vojakov JLA in šest občanov.

Spomin na ta zgodovinski dogodek in dan državnosti vsako leto tradicionalno obeležijo z osrednjo slovesnostjo v Rožni Dolini.