V reviji Demokracija preberite: Dolgotrajna oskrba: v domovih za starejše enake položnice in 300 evrov dodatka za zaposlene

Piše: Vida Kocjan

Na ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve so pripravili predlog interventnega posega v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina obračunavanja.

Spremembe je javnosti predstavila ministrica Mateja Ribič, socialni zavodi predlog podpirajo.

Interventni zakon poslali v javno razpravo

Ribičeva je ob predstavitvi sprememb povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki so ga prejšnji četrtek poslali v nekajdnevno javno razpravo, pa želijo urediti najbolj ključna in žgoča področja. »Dva uporabnika za enake oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic,« je dejala. Uporabniki, vključeni po zakonu o socialnem varstvu, zdaj plačujejo višje položnice kot tisti, ki so vključeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Po predlogu bi vsem, ki so v domove prišli po zakonu o socialnem varstvu, pripadel poračun preplačil v obliki dobropisa. Upoštevali bi vse plačnike in doplačnike, tudi občino in svojce. Poračun naj bi krili iz blagajne za dolgotrajno oskrbo.

Kadrovsko stisko želijo omiliti z dodatkom 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas od uveljavitve zakona do konca leta 2027 za zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi. Dodatek je po besedah ministrice že predviden za nagrajevanje, z zakonom pa naj bi ga dejansko zagotovili. V predlogu, poslanem v javno razpravo dan po predstavitvi, je predviden tudi dodatek za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu: 375 evrov za vsakih 95 dejansko opravljenih ur, ki bi ga na podlagi zahtevka financiral ZZZS iz sredstev obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Vstopne točke pri centrih za socialno delo bi razbremenili tako, da bi uvrstitve v drugo kategorijo ocenjevali multidisciplinarni timi pri izvajalcih. Prehod na minutno obračunavanje, ki naj bi sicer začel veljati 1. oktobra 2026, želijo podaljšati do 31. decembra 2027, ker sistem po besedah ministrice še ni pripravljen.

Interventni zakon bodo v državni zbor, po potrditvi na vladi, vložili po nujnem postopku.

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