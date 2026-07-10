V novi Demokraciji preberite: Zakaj se je za Alenko Bratušek uveljavil izraz »afera na dveh nogah«?

Piše: Vida Kocjan

Od sumov vplivanja na kadrovanje in razpise do javno izraženih očitkov o milijonskem odtekanju denarja pri številnih infrastrukturnih projektih, tudi pri Drugem tiru – vzorec, ki se je ponavljal in sproža resna vprašanja o integriteti, transparentnosti in delovanju sistema tranzicijske levice v Sloveniji.

Izraz »afera na dveh nogah« ni nov in ni bil izrečen naključno. Izraz je bil za Alenko Bratušek, takratno ministrico za infrastrukturo v vladi Marjana Šarca, po dostopnih virih prvič uporabljen leta 2019. Šlo je za politično oznako oziroma vrednostno sodbo, ki se je nanašala na starejše afere, med drugim tudi na primer Katarine Kresal. Že takrat so ji očitali sistematično vplivanje na kadrovanja v ključnih podjetjih in institucijah, kot so Eles, SODO in Direkcija za infrastrukturo, ter popuščanje gradbenim lobijem pri konkretnih razpisih za most čez Glinščico in predor pod Karavankami. V naslednjih obdobjih se je ta izraz ponovno pojavljal, saj so se stare kritike združile z novimi obtožbami, ki prihajajo tudi iz vrst nekdanjih koalicijskih sodelavcev in so sprožile vprašanja o zaupanju v infrastrukturni sektor. V vmesnem času se je Bratuškove prijel tudi vzdevek »kraljica aneksov«.

Posnetki, ki so razburili javnost

Marca 2026 je anonimni profil na Facebooku »Maske padajo« objavil serijo avdioposnetkov, ki naj bi bili posneti jeseni 2023. Na njih nekdanja generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković med drugim v pogovoru z generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl navaja, da ji je »en Tičar« (Bojan Tičar, nekdanji direktor Direkcije RS za infrastrukturo, op. a.) »direkt povedal, kje Alenka krade«. Po njenih besedah naj bi šlo za kanal prek podjetja s Štajerske, ki je izvajalo supernadzor nad projektom Drugi tir (Divača–Koper). Dodala je, da je bil o tem seznanjen tudi Robert Golob, takratni predsednik vlade.

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