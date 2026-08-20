V novi Demokraciji preberite. Vohunske igrice v Ruski dači

Piše: Gašper Blažič

Ali je afera s prometno nesrečo ter zlorabo državnega protokola za zasebne namene vroča juha, ki se naposled ohlaja? V tednu po izidu našega prejšnjega članka o tem je sledila precejšnja tišina.

Pravzaprav je bilo videti, kot da stvari tečejo normalno naprej. Ob prazničnem koncu tedna se je Nataša Pirc Musar pojavila na slovenski obali in – očitno po zgledu Boruta Pahorja – celo pekla palačinke. Bojda z zlomljeno ključnico, kar je zagotovo medicinski fenomen. Očitno tudi to dejanje sodi v nabor »nadzora škode« (damage control), kar je sicer v intervjuju, ki ga objavljamo posebej, nakazal marketinški strokovnjak dr. Andrej Drapal.

KPK ne bo preganjala Pirc Musarjeve

Vendar pa so najnovejša razkritja pokazala, da bi se globoka država lahko tudi odpovedala Pirc Musarjevi, ki bo prihodnje leto zelo verjetno lovila svoj drugi predsedniški mandat. No, vsaj še pred kakšnim mesecem se je zdelo verjetno, da ga bo, zdaj pa to ni več tako samoumevno. Verjetno bo marsikaj odvisno tudi od protikandidatov, saj bi se v igro utegnil vrniti že omenjeni Borut Pahor, ki se trenutno ne pojavlja v ospredju. Če se bo to res zgodilo, bo morala globoka država iz rokava potegniti novega asa. Spomnimo: leta 2012 je Danilo Türk v boju za drugi mandat doživel poraz prav proti Pahorju, pet let pozneje pa so v igro poslali Marjana Šarca, ki Pahorja sicer ni premagal (je bil pa dokaj blizu), vendar so ga realno pripravljali na premiersko funkcijo, ki jo je prevzel leta 2018, a le za dve leti. Že pred zadnjimi predsedniškimi volitvami leta 2022 smo opozarjali na sporno vlogo Pirc Musarjeve v času, ko je vodila urad informacijskega pooblaščenca, saj se je izkazalo, da je delovala predvsem v prid cenzure.

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