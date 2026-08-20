V novi Demokraciji preberite: RTV Slovenija v resnih likvidnostnih težavah

Piše: Vida Kocjan

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) z okoli 2.000 zaposlenimi in številnimi dodatnimi pogodbenimi sodelavci je v resnih poslovnih težavah, likvidnostni položaj javnega zavoda se zaostruje. Čedalje bolj jasno je, da so razlogi za to slabo vodenje, visoke plače, posojila in spori.

Uprava, ki jo vodi Natalija Gorščak (svet zavoda pa nevladnik Goran Forbici), že nekaj časa za izplačilo plač najema posojila pri državni zakladnici. Junija so najeli 8,1 milijona evrov; do konca meseca so vrnili le okoli 2,5 milijona evrov, dolg 5,6 milijona evrov pa je ostal. Zadolževanje pri državni zakladnici naj bi bilo sicer le začasno, premostitveno, za čas od izplačila plač 15. v mesecu do prejema prilivov iz obveznega RTV-prispevka. Že iz tega je očitno, da prilivi iz RTV-prispevka ne zadoščajo za poplačilo dolga ali pa uprava denar iz tega vira porablja za kaj drugega. Na slednje v zadnjem času opozarjajo tudi zunanji strokovnjaki in omenjajo, da je treba stvari preveriti s posebno revizijo.

RTVS na robu likvidnostnega zloma

Na težave, povezane z vodenjem tega javnega zavoda, opozarja tudi nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc. V posebnem zapisu je bil zelo kritičen tako do Natalije Gorščak kot do Gorana Forbicija. Njuno večmesečno trmarjenje in zavračanje podpisa pogodb z ministrstvom za kulturo in uradom za narodnosti že v začetku leta je označil za neodgovorno. Če bi pogodbe podpisali pravočasno, bi imeli približno 7,7 milijona evrov več prilivov in ne bi potrebovali posojil. Zdaj pa so na robu likvidnostnega zloma.

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