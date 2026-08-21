V novi Demokraciji preberite: Postkomunistični totalitarizem nas še vedno ogroža

Piše: Petra Janša

Slovenija je še vedno na točki, kjer se sence preteklosti vztrajno zajedajo v pore vsakdanje realnosti. Resnica je natanko takšna, kot večkrat upravičeno poudarja aktualni premier in predsednik SDS Janez Janša: »Osamosvojeni smo, svobodni pa še ne!«

Demokratični napredek je nenehno pod udarom. Iz ozadja se nezadržno širi totalitarna miselnost levičarskih omrežij, ki se krčevito upira resnični normalnosti, resnici in pravici. Vsakodnevno smo priča poskusom utišanja, medijskim pogromom s strani osrednjih medijev pod nadzorom tranzicijske levice ter zlorabi institucij. S tem slednji želijo zaščititi svoje prvorazredne privilegije. To seveda ni naključje, ampak premišljen in preverjen sistem.

Evropski dan spomina

V Evropski uniji je 23. avgust dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ta dan ni zgolj suhoparen zaznamek v koledarju ali birokratski opomnik iz Bruslja. Je civilizacijski mejnik. Je klic k vesti evropskih narodov, ki so na lastni koži izkusili grozote fašizma, nacizma in komunizma.

Evropski parlament je ta dan sprejel z jasnim, globokim in neomajnim namenom – da se zločini komunizma uradno, pravno in moralno izenačijo z zločini nacizma in fašizma ter da se vsem žrtvam vrne dostojanstvo. Datum je izbran namerno in je globoko simbolen. Označuje namreč obletnico podpisa zloglasnega pakta Molotov–Ribbentrop iz leta 1939, ko sta si dva krvava diktatorja, Adolf Hitler in Josif Visarionovič Džugašvili – Stalin, s tajnimi protokoli razdelila Evropo. To zavezništvo med nacisti in komunisti je neposredno sprožilo najhujšo morijo v zgodovini človeštva.

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