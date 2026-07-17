V novi Demokraciji preberite: Izključitev Branka Grimsa je minorna škoda za EPP, velika izguba za SDS

Piše: Gašper Blažič

Prejšnji teden je skupina Evropske ljudske stranke (EPP) praktično plebiscitarno izglasovala izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz poslanske skupine EPP, potem ko je takšno odločitev sprejelo že predsedstvo EPP.

Čeprav se je o možni izključitvi šušljalo že dolgo časa, pa je dogodek zelo neroden. Tako za Branka Grimsa, ki je bil leta 2024 prvič izvoljen za evropskega poslanca, kot tudi za celotno slovensko delegacijo v EPP, ki bo po novem precej oslabljena in bo imela manj vpliva na odločanje v raznih odborih in komisijah Evropskega parlamenta. Zato se tudi preostali evropski poslanci iz vrst SDS strinjajo, da gre za veliko škodo, ki jo bo občutila predvsem Slovenija.

Delegacija SDS med »bolj desnimi« znotraj EPP

Razkorak med Grimsom ter EPP naj bi sicer imel že dolgo brado, vendar se to ni pokazalo takoj. Na splošn je imela celotna delegacija SDS v EPP ostrejša stališča glede levičarske agende (LGBT, zeleni prehod, migracije, woke vsebine) od »povprečja« celotne skupine, čeprav obstajajo še ostrejši glasovi (na kar opozarja tudi Janez Janša). Navsezadnje EPP ni neka enotna stranka, pač pa je konfederacija strank, od bolj desno-liberalnih do bolj konservativnih in krščanskodemokratsko usmerjenih. Kot celota pa se mora znotraj Evropskega parlamenta pogajati z drugimi skupinami, zlasti z levo-liberalno Renew, socialistično S&D ter Zelenimi Evrope, ker v evropskem hramu demokracije ni takšnih ločnic med koalicijo in opozicijo, kot so denimo v slovenskem parlamentu. To seveda pomeni, da skupina EPP najprej poišče notranji kompromis, preden se sooči z drugimi skupinami.

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