V novi Demokraciji preberite: FMRS 2025 v znamenju Hayekovega nagovora Hlinjenje znanja

Piše: Jože Biščak

Na ljubljanskem Katoliškem inštitutu je pretekli teden potekal Free Market Road Show (FMRS ali festival prostega trga). Rdeča nit letošnjega srečanja številnih domačih in tujih gostov je bil slavni nagovor avstrijskega ekonomista Friedricha von Hayeka ob podelitvi Nobelove nagrade za ekonomijo leta 1974, ki je kasneje dobil naslov Hlinjenje znanja.

Na mednarodnem festivalu prostega trga so razpravljali o zmanjšanju regulacije in birokracije ter omogočanju razcveta podjetništva. »Gre za pomembno temo, še posebej zaradi stanja v slovenskem gospodarstvu, ki se je po dobro preživetem covidnem obdobju začelo slabšati,« je dejal gostitelj Mitja Steinbacher, dekan Fakultete za pravo in ekonomijo, ki FMRS organizira.

Preveliko vpletanje države

Za današnji svet je značilno, da tudi države z dolgo demokratično tradicijo počasi drsijo v nekaj, kar spominja na socializem. Ljudje vse bolj prepuščajo svoja življenja in delovanje državi. »Če hočemo, da bi ljudje dojeli, da se moramo boriti za svoje individualne svoboščine, da moramo omejiti državo, je treba razumeti, kako smo prišli do te točke. Če vse odgovornosti prepustimo vladam, ne bomo več svobodni. Mi sami vemo, kaj je za nas najboljše, ne vlada ali družba,« je pred tedni, ko je bila v Ljubljani na pripravah za FMRS, dejala Barbara Kolm, poslanka v avstrijskem parlamentu ter direktorica Avstrijskega ekonomskega centra in predsednica Hayekovega inštituta, ki po svetu organizira festivale prostega trga.

FMRS je bil letos razdeljen na tri sklope: podjetništvo, (de)globalizacija in reforme v Sloveniji, vse povezano z nagovorom von Hayeka.

