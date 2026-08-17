Uspešno gospodarstvo je ena ključnih prioritet sedanje vlade

Piše: Vida Kocjan

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je 9. julija kot prvega izmed strateških svetov ustanovila Strateški svet za gospodarstvo. Ustanovna seja sveta je bila 23. julija, seje pa se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša.

Svet deluje kot neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ vlade. V njem so predstavniki gospodarstva (podjetniki in menedžerji), gospodarskih zbornic in akademske sfere ter drugi strokovnjaki. Njegovo poslanstvo je priprava konkretnih, izvedljivih in sistemskih rešitev za izboljšanje gospodarskega okolja, povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter ustvarjanje pogojev za višjo dodano vrednost in večjo blaginjo. Delo poteka v petih delovnih skupinah: za konkurenčnost, davke, delovnopravno zakonodajo, debirokratizacijo in digitalizacijo.

Prioriteta: izboljšanje gospodarskega okolja

Ob začetku ustanovne seje se je predsednik vlade Janez Janša članom sveta zahvalil za pripravljenost sodelovati pri oblikovanju gospodarskih politik ter poudaril, da želi vlada pri svojem delu prisluhniti izkušnjam in znanju gospodarstva. »Izboljšanje gospodarskega okolja je za to vlado ena ključnih prioritet. Od tega, koliko ustvarimo, je odvisno vse drugo,« je dejal premier Janez Janša. Po njegovih besedah želi vlada poslušati gospodarstvo, ne pa predavati. Od članov strateškega sveta pričakuje konkretne, ambiciozne in hkrati realne predloge, ki jih bo mogoče uresničiti v praksi. Opozoril je, da številnih izzivov zaradi nakopičenih nesorazmerij ni mogoče odpraviti čez noč, vendar njihovo reševanje ostaja ena od prednostnih nalog vlade. Posebej je izpostavil debirokratizacijo, ob tem pa opozoril tudi na vse bolj nepredvidljivo mednarodno gospodarsko okolje.

»Povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Od tega je odvisno, koliko sredstev bomo imeli za vse, kar kot družba potrebujemo. Veseli me, da je v tem strateškem svetu veliko predstavnikov gospodarstva. Od njih pričakujemo predloge in nasvete, ki bodo izvedljivi ter jih bo mogoče uresničiti v praksi,« je še poudaril predsednik vlade.

Bistveno je, je dodal, da se vlada skupaj s predstavniki gospodarstva usmeri v pripravo sistemskih rešitev, ki bodo Sloveniji omogočile večjo ustvarjalnost in produktivnost ter višji življenjski standard. To je prednostna naloga vlade, ki je v interesu vseh in je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

Pripravili že 17 predlogov sprememb

Strateški svet vodi Marko Lotrič, dolgoletni podjetnik in predsednik Državnega sveta RS. Na seji je predstavil organizacijo dela in poudaril, da želijo oblikovati gospodarsko politiko, ki bo temeljila na praktičnih in izvedljivih rešitvah za podjetja in zaposlene.

»Naš cilj je oblikovati gospodarsko politiko tako, da bodo naši predlogi prinesli praktične rešitve za zaposlene in podjetja. Odločili smo se, da bomo delo organizirali v petih delovnih skupinah: za konkurenčnost, davke, delovnopravno zakonodajo, debirokratizacijo in digitalizacijo. Tako bomo lahko delovali bolj učinkovito in osredotočeno,« je dejal Lotrič.

Napovedal je tudi prve konkretne vsebinske predloge. »Pripravili smo 17 predlogov sprememb na davčnem področju in področju delovnopravne zakonodaje, ki jih bomo poslali vsem članom. Naredili bomo vse, da se bo delo izplačalo, da bodo ljudje za svoje delo prejeli pošteno plačilo, da bodo zadovoljni s svojimi plačami in da bomo ohranili močno socialno državo,« je poudaril. Predloge so najprej poslali vsem članom sveta. Vsebinsko jih bodo predvidoma obravnavali na naslednji seji v septembru 2026. Ker gre za posvetovalni organ, bodo morebitni predlogi šele pozneje posredovani vladi, ki jih lahko sprejme, spremeni ali zavrne. Prve konkretne rezultate lahko torej pričakujemo jeseni 2026.

Koalicijska pogodba dobra osnova

Člani strateškega sveta so pozdravili ustanovitev posvetovalnega telesa in izrazili zadovoljstvo, da bodo lahko neposredno sodelovali pri pripravi rešitev za izboljšanje poslovnega okolja. Ob tem so poudarili, da v koalicijski pogodbi prepoznavajo dobro osnovo za optimizem in za uresničitev potrebnih reform. V gospodarskih združenjih ustanovitev in delovanje sveta pozdravljajo.

Ustanovne seje Strateškega sveta za gospodarstvo so se poleg predsednika vlade udeležili tudi minister za finance mag. Andrej Šircelj, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Kumerdej, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Iztok Slatinšek in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.

Člani Strateškega sveta za gospodarstvo

Strateški svet za gospodarstvo vodi Marko Lotrič, dolgoletni podjetnik in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Poleg predsednika ima svet 28 članov. Gre za posvetovalni organ vlade, v katerem so predstavniki gospodarstva (podjetniki in menedžerji), gospodarskih zbornic in akademske sfere ter drugi strokovnjaki.

Člani sveta so: Igor Akrapovič, dr. Marko Bitenc, Jernej Bortolato, Blaž Brodnjak, dr. Leon Cizelj, Blaž Cvar, mag. Matjaž Čemažar, Ana Čermelj, dr. Polona Domadenik Muren, Marko Drobnič, Damir Jelenko, dr. Jure Knez, Izidor Krivec, mag. Mariča Lah, dr. Matej Lahovnik, Medeja Lončar, Gregor Makuc, mag. Aleksander Mervar, Dušan Olaj, dr. Mark Pleško, dr. Jože Podgoršek, Igor Pristavec, mag. Ivan Simič, Sabina Sobočan, Tibor Šimonka, Jernej Tovšak, Jernej Zupančič in Aleš Živkovič.

Delo sveta je organizirano v petih delovnih skupinah: za konkurenčnost, davke, delovnopravno zakonodajo, debirokratizacijo in digitalizacijo.