Stična: 5500 mladih svoj pogled usmerilo v nebesa

Piše: C. Š. (Nova24tv)

V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 44. srečanju katoliške mladine Stična mladih zbralo 5500 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 300 prostovoljcev. Sveto mašo je daroval celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, so sporočili organizatorji.

Letošnja Stična mladih je potekala pod geslom “Poglej gor”. Mladim je predala sporočilo o krščanskem upanju, s čimer se je Stična mladih vključila v praznovanje jubilejnega leta. Za zgled krščanskega upanja in kot prvega zavetnika Stične mladih so ustvarjalci izbrali svetega Petra Jurija Frassatija, ki je bil v tem mesecu razglašen za svetnika.

Celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž je med sveto mašo v pridigi mlade nagovoril: “Dragi mladi, prav v malodušnosti nas Bog ne pušča same. Nasprotno, prav za te šibke in prelomne trenutke je prišel. Prišel je, da bi nam v njih podal roko, da bi v njih uresničili svoje življenje.”

Po sveti maši, pri kateri je s petjem sodeloval pevski zbor MPP, je sledil raznolik festivalski program. Udeleženci so lahko izbirali med 26 delavnicami, športnimi turnirji v nogometu, odbojki in prvič tudi v košarki. Na voljo so bile še kmečke igre, pričevanja ter različne duhovne vsebine. Za živahno vzdušje so poskrbeli tudi glasbeni gostje DJ Mat Em, Plateau in Strastni muzikanti.

Srečanje sta obogatila gosta iz tujine, duhovnik Andrew Dalton, strokovnjak za torinski prt, ter Patricia Sandoval, svetovno znana pričevalka in zagovornica življenja. Dogodek je s slavilnim koncertom sodobne krščanske glasbe sklenila glasbena skupina Rapha Worship s plesalci plesne skupine Hope.

“Letošnjo Stično je ponovno obiskalo več kot 5000 mladih, ki so letos spoznavali Božjo krepost Upanje. Vsebina festivala jih je nagovarjala, da naj kljub številnim stiskam, ki jih doživljajo v svojem življenju, pogledajo gor, proti nebesom, kjer je zanje že pripravljen prostor,” je povedal Klemen Kraševec, koordinator Stične mladih, pod vodstvom katerega poteka celoletna priprava in organizacija največjega festivala katoliških mladih pri nas.

Poleg vseh drugih razstavljalcev so imeli svojo stojnico v Stični tudi mladi predstavniki Slovenske demokratske stranke.