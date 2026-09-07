Stevanović pokazal potrdilo o nekaznovanosti in dodal: Pregon političnega kriminala se je z Golobom šele začel …

Piše: C. Š. (Nova24tv)

“Ma lahko oni z več desetletij starimi banalnimi zadevami, nepovezanimi s političnim delovanjem, preusmerjajo pozornost z borbe proti mafiji. Pregon organiziranega političnega kriminala se je prejšnji teden z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Več sledi. Že v septembru.” Tako se je predsednik DZ Zoran Stevanović odzval na razkritje POP TV o njegovi obsodbi iz leta 2011.

POP TV je pred dnevi udaril po predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću z razkritjem o tretji pravnomočni obsodbi. In sicer so na plano potegnili 15 let staro zgodbo, v kateri je bil Stevanović obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen in vračilo denarja, pridobljenega z goljufijo.

Vest je POP TV po pričakovanjih objavil po tem, ko je bil Stevanović obveščen, da sodišče začenja kazenski postopek zoper poslanca in nekdanjega premierja Roberta Goloba, ki se je dokazano vmešaval v delo policije in od tedanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar zahteval, “da bi moral nekdo izgubiti službo“. V zameno, da bi ostala ministrica. Vse to so organi pregona v predalu držali kar štiri leta, čeprav so vse priče, poleg Bobnarjeve tudi nekdanji direktor Policije Boštjan Lindav, potrdile zatrjevano.

Pregon Golobove klike

Nato je sledil napad na Stevanovića, ki je prav danes objavil novo potrdilo o nekaznovanosti, ki potrjuje, da je “čist” kazenskih sankcij, hkrati pa je napovedal, da se pregon organiziranega poltiičnega kriminala z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Ob tem je dodal, da bomo priča nadaljevanju že ta mesec.