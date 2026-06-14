Slovenski Watergate: Golob poseka Nixona

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

S smešnim naslovom, da bodo trije vidni člani NSi s predsednikom na čelu morali pred sodnike, nas je POP TV v petek opozoril, kako uspešno policija in specializirano tožilstvo preganjata svoje parlamentarne nadzornike iz časov, ko je Robert Golob na vrh DARS nastavljal šefa volilnega štaba Svobode Andreja Ribiča.

Naslov, da gre za tri vidne člane, s predsednikom na čelu, prikrije, da gre za tri najpomembnejše voditelje stranke: predsednika NSi Jerneja Vrtovca, vodjo poslanskega kluba Janeza Žaklja in nekdanjega vodjo poslanske skupine Jožefa Horvata. Že imena jasno povedo, da gre za politični pregon. Še bolj zanimivo pa postane, če dodamo informacijo, da jih preganjajo zaradi izvajanja parlamentarnega nadzora pred morebitnimi zlorabami policije in tožilstva za Roberta Goloba, ki je v policiji izvedel obsežne čistke.

Dokler je še vladala Svoboda, so preganjali štiri “vidne člane NSi”, ki so preverjali, ali Golob ne zlorablja oblasti, da bi z nekdanjim šefom volilnega štaba svoje stranke Ribičem prevzel popoln nadzor nad Darsom, kjer je Ribičev brat Brane zaslovel z gradnjo nove poslovne stavbe, stroški so narasli iz 19 na 30 milijonov evrov, po vrhu pa je na avtocestah zaradi svobodne organizacije dela zavladal kaos. Ribič je tudi na volitvah spet pomagal svojim: na vrat na nos so za nekaj mesecev ukinili plačevanje vinjet, premaknili pa so pred volitvami tudi dela, kot smo ta teden poslušali v Tarči Erike Žnidaršič, da ne bi bilo zastojev, ki bi lahko v slabo voljo že spet spravili volivce.

Da je Golob z Ribičem dobil popoln nadzor na Darsom, se je moral znebiti Valentina Hajdinjaka iz NSi. Poslanci NSi so, ko se je to dogajalo, preverjali, ali so v policiji, da bi Golobu pomagali, tajno prisluškovali in nadziral Hajdinjaka in njih same. Policija je to zanikala in zaradi tega ni bilo pravega preverjanja, ali so bila za uporabo posebnih metod in sredstev pridobili ustrezna dovoljenja in ali so bili razlogi tehtni. Zdaj pa politike NSi policisti preganjajo, ker te informacije, da ni bilo prisluškovanj, v vrhu stranke niso prikrivali v internih komunikacijah. Kako so za interne pogovore vodstva izvedeli? Z rabo posebnih metod in sredstev pri Hajdinjaku. Kot to politične policije počnejo v vseh dobrih diktaturah. Za primerjavo: v aferi Watergate je padel ameriški predsednik Richard Nixon, ko so mu novinarji dokazali, da je za predvolilno vohunjenje za opozicijo najel pet majhnih lopovov, ki jih je plačal iz črnega fonda. Pri nas je Robert Golob proti NSi uporabil kar policijo, proti SDS pa celo Sovo v spinu o krivdi Izraela za posnetke o koruptivnosti oblasti. Golob poseka Nixona.

O svojih dognanjih o domnevnih zlorabah NSi v internih komunikacijah vrha so iz policije in tožilstva obvestili medije pred volitvami. Za dodatne glasove za Goloba. Golob je, da bi ublažil svoj poraz na volitvah, podobno pred volitvami zlorabil tudi Sovo in Svet za nacionalno varnost s preusmerjanjem pozornosti od posnetkov, ki so pričali o korupcijskih zlorabah oblasti, in to tudi na Darsu, z zgodbo o nekakšni veleizdaji. Ki jo je kar sam razglasil.

Po POP TV zdaj preganjajo le še tri “vidne člane” NSi. Ne govorijo več o štirih kot pred volitvami, ker so težave z najpomembnejšim, to je Matej Tonin, ki je bil v času obračuna s Hajdinjakom za nastavitev Ribiča predsednik NSi, danes pa je evropski poslanec. Za pregon Tonina nimajo dovoljenja evropskega parlamenta. Od tam je predsednik EPP Manfred Weber sporočil, da je pregon poslancev NSi zaradi parlamentarnega nadzora morebitnih zlorab vlade resna grožnja vladavini prava. Lena Düpont, koordinatorka najmočnejše evropske politične skupine EPP v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) pa je evropsko komisijo s posebnim pismom opozorila na vzporednice z letom 2014 in z zaporom Janeza Janše, v katerega je moral tik pred volitvami v času kampanje zaradi montiranega političnega procesa in tudi nepoštenega sojenja predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše, kar je vse soglasno ugotovilo ustavno sodišče. Opozorila pa je tudi na ugotovitve pri nadzoru iz EU o težavah z neodvisnostjo institucij in pluralizmom medijev v naši državi v času vlade Roberta Goloba. Svoboda, SD in Levica so v medijih izvedle obsežne politične čistke in članki, kjer so najpomembnejši voditelji desnih strank opisani kot le vidni člani, so posledica. Tako je med drugim zapisala:

“Obveščena sem bila, da je Specializirano državno tožilstvo vložilo kazenske ovadbe proti štirim članom opozicijske stranke Nova Slovenija (NSi), poslancem Janezu Žaklju, Jožefu Horvatu, Jerneju Vrtovcu in Mateju Toninu, poslancu Evropskega parlamenta. Te obtožbe se nanašajo na domnevno zlorabo uradnega položaja v zvezi z nadzornimi dejavnostmi, ki jih izvaja parlamentarna Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS). Moje jasno stališče je, da je parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami ustavna in demokratična funkcija. Poslanci morajo biti sposobni opravljati svoje dolžnosti brez strahu pred neutemeljeno kriminalizacijo ali pravosodnim pritiskom.” Celotno pismu lahko preberete tukaj, glavni poudarki pa so bili:

Področje Vsebina opozorila Paralela / Kontekst Pregon poslancev Ovadba proti Žaklju, Horvatu, Vrtovcu in Toninu zaradi dela v KNOVS. Zloraba tožilstva za oviranje parlamentarnega nadzora. Časovna komponenta Pregon se dogaja le nekaj tednov pred volitvami (22. marec 2026). Politična motivacija in vplivanje na izid volitev. Zgodovinski vzorec Spomin na leto 2014, ko je bil pred volitvami zaprt Janez Janša. Sodni procesi kot orodje za eliminacijo opozicije. Stanje pod Golobom Težave z neodvisnostjo institucij in pluralizmom medijev (čistka na RTV…) Ugotovitve misije EPP iz aprila 2025. Zahteva Komisiji Poziv komisarju McGrathu k aktivnemu spremljanju pregonov. Uporaba mehanizmov pravne države proti Sloveniji. Preglednica je ustvarjena s pomočjo AI Gemini

Iz NSi so se v petek zvečer odzvali, da je poročanje POP TV o treh njihovih “vidnih članih” tudi vsebinsko napačno. Tako:

Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, ki je specialist za kazensko pravo, pa tako:

Po vrhu se vse to dogaja v času, ko politični aktivisti Svobode, SD in Levice zbirajo podpise za referendum proti spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, češ da bo uvedena politična policija, če se vsak ne bo imel možnosti pritožiti na ustavno sodišče proti preiskovanju poslancev. Pazite, najpomembnejši politiki NSi, po vrhu parlamentarni nadzorniki policije in obveščevalnih služb, so zdaj prvič izvedeli, česa jih sploh obtožujejo. Prej so lahko prebirali le članke, kaj bi naj pokazalo policijsko preiskovanje, katerih cilj je bil zagotoviti več glasov Svobodi na volitvah. Možnosti pritožbe, ki jo zdaj nenadoma z leve zahtevajo za kogarkoli v parlamentarni preiskavi, ni bilo in ni nobene.

Cilj dogajanja zdaj je seveda pritisk na novo vlado, ki se šele oblikuje, s pritiski na “vidne člane”, ki se nimajo možnosti braniti in manjka le še to, da jih obtožijo kršenja integritete, če se poskusijo. Kot so nekoč iz KPK obtožili Franca Kanglerja, ker je kot član državnega sveta sodeloval na seji državnega sveta, ko je ta zahteval preiskavo zlorab pravosodja v njegovem primeru. Zaradi zlorab je bil Kanglerju pred tem nepošteno odvzet svetniški mandat. Glasoval Kangler o zahtevi kot svetnik celo ni. Za svetnika je bil izvoljen na volitvah in volivci so mu dali pravico biti tam. KPK je politično nastavljena in nima pristojnosti govoriti poslancem ali svetnikom, kdaj so lahko v dvorani in kdaj ne. Ko je Peter Vilfan sam sebi predlagal in uzakonil privilegiran dosmrtni dodatek k pokojnini, jih ni bilo nikjer. In še do danes niso pisnili, da je bil tu kak konflikt interesov. V višini 2.180 evrov lani vsak mesec na račun davkoplačevalcev.

Ko gre za preiskave v parlamentu spomnimo še, da smo v prejšnjem mandatu lahko spremljali, kako je Svoboda sistematično onemogočala preiskovanje ravnanj Roberta Goloba in to tudi tako, da so nastavili svojega predsednika preiskovalke, ko so jo po dolgem in sistematičnem onemogočanju na zahtevo državnega sveta le morali ustanoviti. Svoboda je preiskovalno komisijo potem vodila tako, da ni bilo nič mogoče raziskati. In še ureditev so spremenili, da ne bi bilo niti v prihodnje. Sprememba pri tem jih zdaj moti. Hkrati pa so sami preiskovali do vlade kritične medije in novinarje, denimo Bojana Požarja, kar je bil svetovni unikum, ko politika preiskuje medije, ki si jo drznejo kritizirati.

Kar pravilo se pri nas zdi, da se tisti, ki niso na levi, še braniti ne smejo pred zlorabami oblasti. Na levi pa lahko na vso moč zlorabljajo oblast in drugim lažnivo podtikajo, kar sami počnejo. Politično policijo, ki preganja “vidne člane s predsednikom na čelu”.

Golob je Nixona prehitel kar dvojno. Namesto majhnih lopovov je za vohunjenje za opozicijo za potrebe volilne kampanje uporabil kar policijo in Sovo. Odnesli pa ga niso naši “raziskovalni” novinarji, denimo POP TV, že pred volitvami. Ga je pa ljudstvo na njih.