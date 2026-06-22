e-Demokracija
29.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 22 junija, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Slovenija med državami, ki zahtevajo ostrejšo migracijsko politiko

Fokus
Predsednik vlade Janez Janša in belgijski premier Bart De Wever (foto: EUCO)

Piše: C. R.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je skupaj z voditelji 18 drugih držav članic Evropske unije podpisal skupno pismo, naslovljeno na predsednika Evropskega sveta in predsednico Evropske komisije, v katerem podpisniki pozivajo k odločnejšim in učinkovitejšim evropskim rešitvam na področju migracij.

Voditelji poudarjajo potrebo po zmanjšanju neregularnih migracijskih tokov, učinkovitejšem boju proti tihotapljenju ljudi, povečanju vračanja oseb brez pravice do bivanja v Evropski uniji ter krepitvi sodelovanja s tretjimi državami. Ob tem izpostavljajo, da morajo biti vsi ukrepi v celoti skladni s pravom Evropske unije in mednarodnimi konvencijami.

V pismu podpisniki pozivajo k hitri uresničitvi dogovorjenih rešitev in doseganju konkretnih rezultatov, ki bodo prispevali k varnosti, stabilnosti in ohranjanju družbene kohezije v Evropi.

Ob podpisu pisma je predsednik vlade Janez Janša zapisal:

»Slovenija se je končno pridružila 18 članicam EU, ki terjajo bistveno spremembo imigracijske politike tudi v praksi. Bliža se konec socialnega turizma, spregledanega tihotapljenja ljudi in uvažanja volivcev za evropsko levico.«

Sporočilo za javnost je skupaj s posnetkom izjave predsednika vlade objavljeno na spletnem portalu GOV.SI.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

O islamu in priseljevanju; »Naši zakoni, institucije in splošne volitve se uporabljajo za uveljavljanje stališč islama«

Fokus

V novi Demokraciji preberite; Golobova levičarska vlada v štirih letih ustvarila fiskalno bombo v javni upravi

Fokus

Leporečje zadnjega šefa partije Milana Kučana ob 35. obletnici osamosvojitve in njegove resnične izjave iz tistega časa

Fokus

Od prve do četrte Janševe vlade: dokončni padec »poznega socializma«?

© Nova obzorja d.o.o., 2026