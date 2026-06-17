Protest ZNP zaradi zavajajočih navedb organizacije Novinarji brez meja glede zakona o parlamentarni preiskavi

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

V Združenju novinarjev in publicistov Slovenije (ZNP) izražamo resno zaskrbljenost in protest zaradi navedb organizacije Novinarji brez meja (Reporters Without Borders – RSF), da naj bi v Sloveniji potekalo zbiranje podpisov za referendum proti novemu zakonu, ki naj bi »slabil zaščito novinarjev« in naj bi ga bilo mogoče uporabiti za »razkritje novinarskih virov«.

Kot slovenska novinarska organizacija poudarjamo, da je zaščita novinarskih virov ena temeljnih varovalk svobode medijev. Vsaka zakonska določba, ki bi novinarje silila v razkritje njihovih virov, bi bila za nas nesprejemljiva in bi ji morala novinarska skupnost odločno nasprotovati. Prav zato pa morajo biti javne trditve o tako občutljivem vprašanju natančne, odgovorne in utemeljene na dejanskem besedilu zakona.

Po pregledu sprememb Zakona o parlamentarni preiskavi v ZNP ne vidimo določbe, ki bi novinarjem nalagala razkritje virov, niti določbe, ki bi parlamentarnim preiskovalnim komisijam podeljevala novo pristojnost za zahtevo po razkritju novinarskih virov. Nasprotno, spremenjeni 4. člen izrecno določa, da se v postopku parlamentarne preiskave zagotavljata varstvo tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove zasebnosti. Določba o pravni pomoči iz 8. člena novele, ki spreminja 13. člen zakona, pa določa, da so sodišča in drugi državni organi dolžni preiskovalni komisiji nuditi potrebno pravno pomoč.

Prav tu gre najverjetneje za napačno oziroma pretirano interpretacijo: ta določba se nanaša na sodelovanje sodišč in drugih državnih organov, ne pa na novinarje, medije ali novinarske vire. Zato je ni mogoče razumno razlagati kot pravno podlago, da se zaobide ustavne in zakonske varovalk, ki ščitijo novinarje in njihove vire.

Še več. Da novinar ni dolžan razkriti svojega vira, jasno še naprej določa zakon o medijih, ki se ne spreminja. V 6. členu omenjeni zakona določa, da morajo novinarji zagotoviti zaupnost vira informacij. Prav tako se novinarjev ne sme pridržati, preiskovati in kaznovati, da bi se pridobile informacije, povezane z novinarskimi viri ali zaupnim komuniciranjem, razen če se takšni ukrepi uporabijo na podlagi odločbe sodišča, določa zakon o medijih.

Trditev, da bi bilo mogoče zakon o parlamentarni preiskavi uporabiti za razkritje novinarskih virov, je zato po naši presoji neutemeljena in zavajajoča. Če je organizacija Novinarji brez meja v zakonu prepoznala konkretno določbo, ki bi omogočala takšno posledico, jo pozivamo, naj to določbo javno navede in pojasni pravno argumentacijo za svojo trditev. Če takšne določbe ni, pričakujemo popravek oziroma pojasnilo objavljene navedbe.

ZNP pozdravlja vsako iskreno prizadevanje za zaščito svobode medijev, novinarske neodvisnosti in zaščite novinarskih virov. Hkrati pa zavračamo prakso, po kateri se skrb za svobodo medijev selektivno uporablja kot politično orodje v kampanjah proti desnosredinskim vladam ali političnim opcijam, s katerimi se posamezni akterji ideološko ne strinjajo.

Mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s svobodo medijev, imajo pomembno vlogo in zato tudi posebno odgovornost. Njihove ocene morajo temeljiti na dejstvih, pravni natančnosti in uravnoteženih informacijah, ne pa na politično motiviranih interpretacijah domačih aktivističnih krogov.

S širjenjem trditve, da slovenska zakonodaja omogoča razkritje novinarskih virov, ne da bi bila za to navedena konkretna pravna podlaga, organizacija Novinarji brez meja tvega zavajanje mednarodne javnosti in načenja verodostojnost legitimnih prizadevanj za zaščito novinarjev tam, kjer je ta zaščita resnično ogrožena. S tem se škoduje novinarstvu kot stroki, saj se zmanjšuje zaupanje javnosti v novinarske organizacije.

Zato organizacijo Novinarji brez meja pozivamo, naj ponovno preveri informacije, ki jih je prejela iz Slovenije, jih primerja z dejanskim besedilom zakona ter objavi ustrezen popravek oziroma pojasnilo.