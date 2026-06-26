Protest zaradi sodelovanja praporščakov s simbolom rdeče zvezde na državni proslavi ob dnevu državnosti: Tvegali smo življenja za slovensko državo in ne rdečo zvezdo

Piše: Spletni časopis

Predsednik Območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Zgornje Posočje in veteran vojne za Slovenijo, Janko Volarič, je v javnem pismu izrazil ostro ogorčenje in globoko razočaranje nad organizacijo letošnje osrednje državne proslave ob dnevu državnosti. Povod za protest je ponovna odločitev, da bodo na slovesnosti prisotni praporščaki s simbolom rdeče zvezde.

Rdeča zvezda je kot simbol komunizma in vpliva nekoč Sovjetske zveze, danes pa Rusije, vplivna tudi drugod po Vzhodni Evropi. V Moldaviji na zadnjih volitvah, ki so jih pa pro-ruske skupine izgubile, tako:

Volarič poudarja, da je dan državnosti praznik samostojne Republike Slovenije, s katerim slavimo uresničitev plebiscitne volje naroda, nastanek lastne države in zmago v osamosvojitveni vojni leta 1991. Po njegovem prepričanju gre za praznik, ki pripada izključno slovenski zastavi, slovenskem grbu ter vrednotam demokracije, svobode in nacionalne suverenosti.

“Na slovesnosti, posvečeni rojstvu samostojne Slovenije, ne bi smeli dajati častnega prostora simbolom nekdanjega totalitarnega sistema,” je jasen Volarič.

Opozoril je, da rdeča zvezda za mnoge državljane ne predstavlja slovenske državnosti, temveč simbol režima, ki mu sta primanjkovala politični pluralizem in svobodne volitve. Izpostavil je, da se je slovenski narod leta 1991 zavestno odločil za prekinitev s tem sistemom, zato je vračanje teh simbolov na državne proslave zanj kot veterana nesprejemljivo.

“Tvegali smo življenja za slovensko zastavo, ne za rdečo zvezdo”

Kot udeleženec osamosvojitvene vojne Volarič opozarja, da je prisotnost teh praporov za številne veterane, pripadnike takratne Teritorialne obrambe in policije, izjemno boleča:

Boj za prave simbole: Pripadniki sil so leta 1991 tvegali svoja življenja za samostojno Slovenijo in njene simbole, ne pa za simbole pretekle države.

Pripadniki sil so leta 1991 tvegali svoja življenja za samostojno Slovenijo in njene simbole, ne pa za simbole pretekle države. Zgrešen namen proslave: Državna proslava bi morala narod združevati okoli skupnih vrednot iz leta 1991, namesto da ponovno odpira ideološke razprave in poglablja družbene delitve.

Čeprav Volarič dodaja, da ne nasprotuje spoštovanju različnih obdobij slovenske zgodovine, meni, da mora osrednji državni praznik ostati zvest izključno spominu na osamosvojitev.

Poziv matičnemu združenju k ukrepanju

Ob koncu svojega javnega poziva se je predsednik območnega odbora obrnil tudi na krovno Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Od vodstva pričakuje jasen, odločen in takojšen odziv, saj je združenje nastalo prav z namenom varovanja spomina na ključne dogodke nastanka slovenske države. “Ob takšnih odločitvah ne smemo ostati tiho,” je zaključil Volarič.

Celotno protestno pismo je takšno:

IZJAVA ZA JAVNOST – Protest zaradi sodelovanja praporščakov s simbolom rdeče zvezde na državni proslavi ob dnevu državnosti