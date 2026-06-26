Protest zaradi sodelovanja praporščakov s simbolom rdeče zvezde na državni proslavi ob dnevu državnosti: Tvegali smo življenja za slovensko državo in ne rdečo zvezdo

Piše: Spletni časopis
Predsednik Območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Zgornje Posočje in veteran vojne za Slovenijo, Janko Volarič, je v javnem pismu izrazil ostro ogorčenje in globoko razočaranje nad organizacijo letošnje osrednje državne proslave ob dnevu državnosti. Povod za protest je ponovna odločitev, da bodo na slovesnosti prisotni praporščaki s simbolom rdeče zvezde.
Volarič poudarja, da je dan državnosti praznik samostojne Republike Slovenije, s katerim slavimo uresničitev plebiscitne volje naroda, nastanek lastne države in zmago v osamosvojitveni vojni leta 1991. Po njegovem prepričanju gre za praznik, ki pripada izključno slovenski zastavi, slovenskem grbu ter vrednotam demokracije, svobode in nacionalne suverenosti.
“Na slovesnosti, posvečeni rojstvu samostojne Slovenije, ne bi smeli dajati častnega prostora simbolom nekdanjega totalitarnega sistema,” je jasen Volarič.
Opozoril je, da rdeča zvezda za mnoge državljane ne predstavlja slovenske državnosti, temveč simbol režima, ki mu sta primanjkovala politični pluralizem in svobodne volitve. Izpostavil je, da se je slovenski narod leta 1991 zavestno odločil za prekinitev s tem sistemom, zato je vračanje teh simbolov na državne proslave zanj kot veterana nesprejemljivo.
“Tvegali smo življenja za slovensko zastavo, ne za rdečo zvezdo”
Kot udeleženec osamosvojitvene vojne Volarič opozarja, da je prisotnost teh praporov za številne veterane, pripadnike takratne Teritorialne obrambe in policije, izjemno boleča:
- Boj za prave simbole: Pripadniki sil so leta 1991 tvegali svoja življenja za samostojno Slovenijo in njene simbole, ne pa za simbole pretekle države.
- Zgrešen namen proslave: Državna proslava bi morala narod združevati okoli skupnih vrednot iz leta 1991, namesto da ponovno odpira ideološke razprave in poglablja družbene delitve.
Čeprav Volarič dodaja, da ne nasprotuje spoštovanju različnih obdobij slovenske zgodovine, meni, da mora osrednji državni praznik ostati zvest izključno spominu na osamosvojitev.
Poziv matičnemu združenju k ukrepanju
Ob koncu svojega javnega poziva se je predsednik območnega odbora obrnil tudi na krovno Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Od vodstva pričakuje jasen, odločen in takojšen odziv, saj je združenje nastalo prav z namenom varovanja spomina na ključne dogodke nastanka slovenske države. “Ob takšnih odločitvah ne smemo ostati tiho,” je zaključil Volarič.
Celotno protestno pismo je takšno:
IZJAVA ZA JAVNOST – Protest zaradi sodelovanja praporščakov s simbolom rdeče zvezde na državni proslavi ob dnevu državnosti
Kobarid, 24. 6. 2026
Spoštovani,
kot veteran vojne za Slovenijo in predsednik Območnega odbora VSO Zgornje Posočje izražam ogorčenje in globoko razočaranje nad odločitvijo, da bodo na letošnji osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti ponovno prisotni praporščaki s prapori, na katerih je izpostavljena rdeča zvezda.
Dan državnosti je praznik samostojne Republike Slovenije. To je dan, ko praznujemo uresničitev plebiscitne volje slovenskega naroda, nastanek lastne države in zmago v osamosvojitveni vojni leta 1991. Gre za praznik slovenske zastave, slovenskega grba in vrednot demokracije, svobode ter nacionalne suverenosti.
Prav zato menim, da na slovesnosti, posvečeni rojstvu samostojne Slovenije, ne bi smeli dajati častnega prostora simbolom nekdanjega totalitarnega sistema. Rdeča zvezda za mnoge državljane ni simbol demokracije ali slovenske državnosti, temveč simbol režima, v katerem ni bilo političnega pluralizma, svobodnih volitev in temeljnih človekovih pravic v obsegu, kot jih poznamo danes.
Kot veteran vojne za Slovenijo še posebej težko sprejemam dejstvo, da se na prazniku slovenske državnosti izpostavljajo simboli sistema, od katerega se je slovenski narod leta 1991 zavestno in demokratično oddaljil. Osamosvojitev ni bila zgolj menjava zastave, ampak zgodovinska odločitev za samostojno in demokratično Slovenijo.
Številni pripadniki Teritorialne obrambe, policije in drugi domoljubi smo leta 1991 tvegali svoja življenja za slovensko zastavo, ne za rdečo zvezdo. Zato je prisotnost praporov s tem simbolom na osrednji proslavi dneva državnosti za mnoge veterane boleča in neprimerna.
Ne nasprotujem spoštovanju vseh obdobij slovenske zgodovine, vendar menim, da mora biti dan državnosti namenjen predvsem spoštovanju osamosvojitve, slovenske države in njenih simbolov. Državna proslava bi morala povezovati narod okoli vrednot, ki so nas leta 1991 združile, ne pa ponovno odpirati ideoloških razprav in delitev.
Od Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve pričakujem jasen in odločen odziv. VSO je nastal z namenom ohranjanja spomina na osamosvojitev in zaščite vrednot, na katerih je nastala samostojna Slovenija. Zato menim, da ob takšnih odločitvah ne smemo ostati tiho.
S spoštovanjem,
Janko Volarič
predsednik Območnega odbora VSO Zgornje Posočje