Prihodnji teden na sodiščih: V Mariboru začetek sojenja domnevni kriminalni združbi zaradi prepovedanih drog – na zatožni klopi tudi Kristijan Kamenik

Piše: C. R., STA

Na ljubljanskem sodišču je sklicanih več narokov v zadevi Kavaški klan, pričakovati je sklepne besede obrambe. Na Okrajnem sodišču v Ljubljani pričakujejo četverico policistov, obtoženih nevestnega dela v službi med varovanjem protestov oktobra 2021. Na sodišču v Mariboru pa se bo začelo sojenje domnevni združbi zaradi očitkov o preprodaji drog.

Na zatožni klopi tudi Kristijan Kamenik

Na mariborskem sodišču se bo v petek nadaljevalo oziroma, če ne bo novih zapletov, pravzaprav začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Več kot leto dni po predobravnavnih narokih bi se glavna obravnava morala začeti sredi junija, a je takrat obramba nekaterih od skupaj 12 obtoženih podala zahtevo za izločitev sodnice Andreje Lukeš. Glede na to, da se sojenje po treh tednih nadaljuje, je bila njihova zahteva najverjetneje zavrnjena.

Mariborski kriminalisti so združbo, v kateri se je ob 12 ostalih obtoženih znova znašel tudi stari znanec policije Kristijan Kamenik, prijeli februarja 2024, tožilstvo pa jim očita, da so v treh letih zagrešili 44 kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo drog.

Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov. Četverica obtoženih je ves ta čas v priporu, poleg domnevnih organizatorjev kriminalnih poslov Bojana Vajde in Boštjana Pavea še Kamenik, ki naj bi v verigi sodeloval kot dobavitelj drog, pa tudi zdaj že nekdanja učiteljica Monia Žuran, ki so jo policisti med zaključno akcijo prijeli kar sredi pouka v osnovni šoli v Logatcu.

Zaključne besede v zadevi Kavaški klan bo podala še obramba

Na ljubljanskem okrožnem sodišču pa se medtem končuje sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri je sodišče za ta teden razpisalo tri naroke. Tožilstvo še 14 obtoženim očita, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.

Potem ko je v začetku junija sklepne besede predstavilo tožilstvo, je pričakovati, da bo to v tem tednu storila še obramba. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in šest mesecev zapora, za vse predlaga tudi stranske denarne kazni, za večino tudi odvzem protipravne premoženjske koristi. Najvišje zaporne kazni predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let.

Sklici nekaterih drugih obravnav po izboru uredništva

Ponedeljek, 6. julij

9.30 sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, v kateri se je ob 16 ostalih obtoženih znašel tudi stari znanec policije Kristijan Kamenik, zaradi očitkov o preprodaji drog; Okrožno sodišče v Mariboru (sodnica Andreja Lukeš), razpravna dvorana 46

Torek, 7. julij

8.30 sojenje nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in njegovemu podjetju Sol Intercontinental v likvidaciji, direktorju podjetja CEE Boštjanu Kotarju, zaposlenim iz Teša in nekaterim drugim, ki so obtoženi kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri tem ter ponarejanja listin v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teša; Okrožno sodišče v Celju, (sodnica Mojca Turinek), razpravna dvorana 19

9.00 sojenje osmerici s prvoobtoženim Urošem Kepicem in soobtoženim Igorjem Bavčarjem, ki jim tožilstvo očita oškodovanje družbe Pom-Invest; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Polona Kukovec), razpravna dvorana 30

9.30 sojenje Fahrije Rama zaradi obtožb za uboj moškega julija 2025 v Lovrencu na Pohorju; Okrožno sodišče v Mariboru (sodnica Maja Balažic), razpravna dvorana 236

Sreda, 8. julij

8.30 obravnava za četverico policistov, obtoženih nevestnega dela med varovanjem protivladnih protestov oktobra 2021; Okrajno sodišče v Ljubljani (sodnik Marko Beovič), razpravna dvorana 7

9.00 sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim med drugim očita trgovanje z drogo; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Tomaž Bromše), Gospodarsko razstavišče, dvorana A

9.00 sojenje Gregorju Fincu zaradi očitkov o uboju lastnika grosupeljske okrepčevalnice; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Ana Babnik), razpravna dvorana bo določena naknadno

Četrtek, 9. julij

8.30 sojenje nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in njegovemu podjetju Sol Intercontinental v likvidaciji, direktorju podjetja CEE Boštjanu Kotarju, zaposlenim iz Teša in nekaterim drugim, ki so obtoženi kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri tem ter ponarejanja listin v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teša; Okrožno sodišče v Celju, (sodnica Mojca Turinek), razpravna dvorana 19

9.00 sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim med drugim očita trgovanje z drogo; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Tomaž Bromše), Gospodarsko razstavišče, dvorana A

Petek, 10. julij

8.30 sojenje nekdanjemu predsedniku uprave Intereurope Andreju Lovšinu zaradi obtožbe o ponarejanju in uporabi ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev; Okrožno sodišče v Kopru (sodnik Maja Tomašević), razpravna dvorana 314

9.00 sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri tožilstvo več obtoženim med drugim očita trgovanje z drogo; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Tomaž Bromše), Gospodarsko razstavišče, dvorana A

9.00 nadaljevanje sojenja Djezajrju Kjazimoskemu in Demisu Kazimoskemu zaradi očitkov o poskusu uboja in povzročitve splošne nevarnosti v sporu v Sežani junija 2024, v katerega je bilo vpletenih več oseb; Okrožno sodišče v Kopru (sodnica Meri Mikac), razpravna dvorana 153

10.00 obravnava v upravnem sporu Damirja Črnčeca zoper Komisijo za preprečevanje korupcije; Upravno sodišče, oddelek v Novi Gorici (sodnik Marjetka Urbančič), soba 301

11.00 sojenje 38-letnemu Ljubljančanu, obtoženemu poskusa uboja šoferja Ljubljanskega potniškega prometa novembra 2025; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Rok Kobal), sodna dvorana 118

12.00 sojenje bosanskemu preiskovalnemu novinarju Avdu Avdiću, ki mu Rok Snežič v zasebni tožbi očita žaljivo obdolžitev in razžalitev; Okrožno sodišče v Mariboru (sodnica Ksenija Hrastnik), razpravna dvorana 127

Vir: Spletne strani slovenskih sodišč v petek, 3. julija, do 12. ure. Za morebitne naknadne preklice oziroma preložitve obravnav STA ne odgovarja