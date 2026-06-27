Premier Janša obiskal pogorelo kmetijo Bukovnik: “Pomagali bomo, kot smo pomagali po poplavah”

Piše: Nova24tv.si

Predsednik vlade je obiskal najvišje ležečo slovensko kmetijo Bukovnik, ki jo je v ponedeljek uničil požar.

Janez Janša je kmetijo Bukovnik pod Raduho obiskal s člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in njenim predsednikom Jožetom Podgorškom. Tako vlada kot zbornica sta napovedali pomoč prizadeti družini Bukovnik.

Janez Janša je družini obljubil podporo, saj je poudaril, da ob takšnih tragedijah nihče ne sme ostati sam. Janša je, kot navaja uradni portal Vlade RS, izrazil je željo, da bi družina čim prej obnovila svoj dom in kmetijo ter da bi ji država skupaj z lokalnim okoljem pomagala pri odpravljanju posledic požara.

Po obisku kmetije Bukovnik se je predsednik vlade zahvalil tudi vsem gasilcem, ki so gasili požar, kot tudi vsem prostovoljcem in donatorjem, ki so priskočili na pomoč in znova dokazali, da znajo Slovenci biti solidarni, ko je treba. Ob tem je zapisal: “Če bo treba, bomo prišli tudi zidat. Pomagali bomo, kot smo pomagali po poplavah.”

Jože Podgoršek pa je izpostavil, da je sedaj najpomembneje, da “kmetija ni prepuščena sama sebi.” KGZS je napovedala pomoč družini, ki se bo zbirala preko Fundacije Srce podeželja, ki je namenjena za pomoč članom zbornice ob naravnih in drugih nezgodah. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena obnovi kmetije, zbornica pa bo prav tako družini zagotovila brezplačno pomoč glede priprav vlog na razpise in pisanju ter oddaji drugih zahtevkov za pridobitev sredstev za obnovo. Nudila ji bo tudi brezplačno pravno pomoč pri vseh postopkih odpravljanja škode in brezplačno psihosocialno podporo.

Da bi bila organizacija pomoči čim bolj učinkovita, KGZS poziva, da se vsaka materialna pomoč, od krme in živine do gradbenega materiala in opreme, usklajuje preko njihovega zavoda v Celju. Družini pomaga tudi Občina Solčava, ki je odprla podračun, na katerega se lahko nakaže denarni prispevek, enako pa se lahko prispeva preko Župnijske Karitas Celje.

Kar se tiče same škode, je ta ogromna. Ogenj je popolnoma uničil gospodarsko poslopje in hišo družine, nastalo naj bi vsaj za pol milijona evrov materialne škode. Tudi lastnik objekta je hudo poškodovan in je v bolnišnici, njegov sin pa je bil prav tako lažje poškodovan. Preiskava kriminalistov je pokazala, da ni šlo za nameren požig ali tujo krivdo, ampak je požar zanetila strela.

Družini Bukovnik lahko pomagate tudi z donacijami: