Premier Janša obiskal pogorelo kmetijo Bukovnik: “Pomagali bomo, kot smo pomagali po poplavah”

Piše: Nova24tv.si
Predsednik vlade je obiskal najvišje ležečo slovensko kmetijo Bukovnik, ki jo je v ponedeljek uničil požar.
Janez Janša je kmetijo Bukovnik pod Raduho obiskal s člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in njenim predsednikom Jožetom Podgorškom. Tako vlada kot zbornica sta napovedali pomoč prizadeti družini Bukovnik.
Po obisku kmetije Bukovnik se je predsednik vlade zahvalil tudi vsem gasilcem, ki so gasili požar, kot tudi vsem prostovoljcem in donatorjem, ki so priskočili na pomoč in znova dokazali, da znajo Slovenci biti solidarni, ko je treba. Ob tem je zapisal: “Če bo treba, bomo prišli tudi zidat. Pomagali bomo, kot smo pomagali po poplavah.”
Jože Podgoršek pa je izpostavil, da je sedaj najpomembneje, da “kmetija ni prepuščena sama sebi.” KGZS je napovedala pomoč družini, ki se bo zbirala preko Fundacije Srce podeželja, ki je namenjena za pomoč članom zbornice ob naravnih in drugih nezgodah. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena obnovi kmetije, zbornica pa bo prav tako družini zagotovila brezplačno pomoč glede priprav vlog na razpise in pisanju ter oddaji drugih zahtevkov za pridobitev sredstev za obnovo. Nudila ji bo tudi brezplačno pravno pomoč pri vseh postopkih odpravljanja škode in brezplačno psihosocialno podporo.
Da bi bila organizacija pomoči čim bolj učinkovita, KGZS poziva, da se vsaka materialna pomoč, od krme in živine do gradbenega materiala in opreme, usklajuje preko njihovega zavoda v Celju. Družini pomaga tudi Občina Solčava, ki je odprla podračun, na katerega se lahko nakaže denarni prispevek, enako pa se lahko prispeva preko Župnijske Karitas Celje.
Kar se tiče same škode, je ta ogromna. Ogenj je popolnoma uničil gospodarsko poslopje in hišo družine, nastalo naj bi vsaj za pol milijona evrov materialne škode. Tudi lastnik objekta je hudo poškodovan in je v bolnišnici, njegov sin pa je bil prav tako lažje poškodovan. Preiskava kriminalistov je pokazala, da ni šlo za nameren požig ali tujo krivdo, ampak je požar zanetila strela.
Družini Bukovnik lahko pomagate tudi z donacijami:
– s poslanim SMS sporočilom SOLIDAREN5 ali SOLIDAREN10 na številko 1919
(na zgoraj naveden način boste prispevali 5 oziroma 10 evrov),
– preko QR kode,
– preko pogodbe o donaciji, ki jo najdete v prilogi,
– neposredno preko spodaj navedenih podatkov za nakazilo pomoči.
Podatki za nakazilo pomoči:
Prejemnik: Občina Solčava
RR (podračun): SI56 0110 0600 8362 393
Koda namena: CHAR
Referenca: SI99
Namen nakazila: POMOČ POŽAR – BUKOVNIK
Z enakim namenom je račun za zbiranje pomoči družini Ošep na domačiji Bukovnik odprla Škofijska Karitas Celje.
Podatki za nakazilo pomoči:
Prejemnik: Škofijska Karitas Celje
TRR: SI56 0400 1004 6530 307
Koda namena: CHAR
Sklic (referenca): SI00 29353
Namen nakazila: POMOČ POŽAR – KMETIJA BUKOVNIK