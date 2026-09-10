Premier Janša jasno o Levici: Ste latentna antisemitska naci levica

Včeraj so po Ljubljani razgrajali levičarski aktivisti, ki so protestirali proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Na njihovo početje se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša.

Blokadi ljubljanskih ulic se je pridružila tudi stranka Levica. Objavili so posnetek njihove ekstremistične članice Nataše Sukić. Ta je dejala, da je treba Janši jasno povedati, da njegova zunanja politika ni njihova zunanja politika. »To ni v našem imenu. In to nas ne predstavlja. Pridite na protest. Bodimo glasni za Palestino,« je povedala v kamero.

Janša se je odzval na omrežju X. Zapisal je: »Drži. To ni vaša Slovenija. Vi ste od Hamasa, Soroša in ajatol. Latentna antisemitska naci levica. Proto teroristična. Na protestih, zabeljenih s provizijami od milijarde opranega iranskega denarja v času leve vlade.«