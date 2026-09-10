Premier Janša jasno o Levici: Ste latentna antisemitska naci levica

FokusSlovenija
foto: STA, FA Bobo

Piše: Nova24TV.si

Včeraj so po Ljubljani razgrajali levičarski aktivisti, ki so protestirali proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Na njihovo početje se je odzval tudi predsednik vlade Janez Janša.

Janša se je odzval na omrežju X. Zapisal je: »Drži. To ni vaša Slovenija. Vi ste od Hamasa, Soroša in ajatol. Latentna antisemitska naci levica. Proto teroristična. Na protestih, zabeljenih s provizijami od milijarde opranega iranskega denarja v času leve vlade.«

 

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