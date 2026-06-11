(PREJELI SMO) Podpišite peticijo za ohranitev Plečnikove in druge dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani

Piše: C.R., J.P.

Peticijo za ohranitev Plečnikove in druge dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani je doslej podpisalo skoraj 900 podpornikov. Podpisi se še naprej zbirajo.

Peticija je dostopna na spletnem naslovu

openpetition.org/lqkbb

Včeraj so organizatorji peticije na Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo v imenu podpisnikov naslovili naslednje zahteve:

– odpravo integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo tržnice na Vodnikovem trgu v Ljubljani;

– v primeru, da investitor vztraja pri urejanju osrednje ljubljanske tržnice, neodvisno in mednarodno primerljivo presojo vplivov na svetovno dediščino, v kateri bodo nepristransko obdelane vse alternativne rešitve parkiranja, delovanja tržnice in zadovoljevanja duhovnih ter življenjskih potreb Ljubljančanov ter obiskovalcev;

– vključitev strokovne in zainteresirane javnosti v nadaljnje postopke odločanja;

– dosledno varovanje Plečnikove dediščine, arheološkega najdišča in kulturnih spomenikov na območju tržnice.