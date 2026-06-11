(PREJELI SMO) Podpišite peticijo za ohranitev Plečnikove in druge dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani

Piše: C.R., J.P.
Peticijo za ohranitev Plečnikove in druge dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani je doslej podpisalo skoraj 900 podpornikov. Podpisi se še naprej zbirajo.
Peticija je dostopna na spletnem naslovu
Včeraj so organizatorji peticije na Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo v imenu podpisnikov naslovili naslednje zahteve:
– odpravo integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo tržnice na Vodnikovem trgu v Ljubljani;
– v primeru, da investitor vztraja pri urejanju osrednje ljubljanske tržnice, neodvisno in mednarodno primerljivo presojo vplivov na svetovno dediščino, v kateri bodo nepristransko obdelane vse alternativne rešitve parkiranja, delovanja tržnice in zadovoljevanja duhovnih ter življenjskih potreb Ljubljančanov ter obiskovalcev;
– vključitev strokovne in zainteresirane javnosti v nadaljnje postopke odločanja;
– dosledno varovanje Plečnikove dediščine, arheološkega najdišča in kulturnih spomenikov na območju tržnice.