Poslanec Poglajen v Odmevih razkril, zakaj je bil Golob odsoten in kako Svoboda zavaja

Piše: A. H. (Nova24TV.si)

“Na seji državnega zbora ni bilo nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba, ki se je raje kot za udeležbo na seji odločil za dopustovanje. Prav tako na seji ni glasoval gospod Sajovic, kolegica Sluga, predsednik socialnih demokratov … “, je poudaril poslanec SDS Andrej Poglajen v oddaji Odmevi.

“Tisti, ki sploh sklicuje izredno sejo, se mora zavedati, da potrebuje zagotoviti dovolj glasov. Nenazadnje, glasovali smo o dnevnem redu, ne o vsebini,” je dodal poslanec SDS.

V oddaji, ki jo je vodila Rosvita Pesek, so gostje razpravljali o kratki, le štiriminutni seji državnega zbora, na kateri ni bil izglasovan dnevni red izredne seje za ustanovitev dveh preiskovalnih komisij – ene za afero Black Cube in druge za sum nedovoljenega financiranja političnih strank. Predlog sta vložila Gibanje Svoboda in Levica. Dogodek so nekateri ustavni pravniki označili za precedens, saj naj bi poslovnik zahteval ustanovitev komisije, če je zbrano zadostno število podpisov.

Poglajen je v oddaji izpostavil predvsem odsotnost ključnih poslancev Svobode in poudaril odgovornost predlagatelja.

Poslancu Mateju Grahu, ki je bil prav tako gost v oddaji, pa je očital popolno zavajanje in ga spomnil na prakso v prejšnjem mandatu, ko predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ni dala na glasovanje preiskovalne komisije o GEN-I, temveč je celo spreminjala zakon, da bi jo blokirala: “Naslednjič vam predlagam, da preden skličete izredno sejo, opravite pogovor s predsednikom vaše stranke, s vodjo poslanske skupine in jim kot generalni sekretar odredite, da v dvorani. Kar govorite da gre za precedens, je popolno zavajanje pod bonom o zavajanju. (…) Ne moremo govoriti o precedensu, ker so se te stvari dogajale in prakso ste postavili vi.”

Poslanec SDS je večkrat poudaril, da so glasovali le o dnevnem redu, ne o vsebini komisij, in da naloga koalicije ni zagotavljanje sklepčnosti opoziciji:

“Še enkrat, poglejte, danes smo glasovali o dnevnem redu, nismo glasovali o ustanovitvenem aktu preiskovalne komisije. (…) Naloga koalicije ni, da opoziciji zagotavlja sklepčnost ali glasove. (…) Vaša stranka, vaši poslanci, so bili danes odsotni, mislim, da jih je bilo 4 ali 5 poslancev odsotnih. Točno veste, da poslovnik DZ določa, kadar je podana zahteva za izredno sejo, da je ta sklicana v 14-ih dneh,” je pojasnil in v nadaljevanju dodal, da bo stranka SDS v prihodnosti odprla vprašanje poslovnika glede preiskovalnih komisij, da se te ne bi zlorabljale za “abotno preiskovanje prič”, kot so videli pri Tamari Vonti.

Kljub temu je poudaril, da v SDS nimajo problema z ustanovitvijo komisij, želijo pa enotna pravila po novem zakonu.

Matej Grah iz Svobode je vztrajal pri kršitvi ustave in trdil, da gre za redko orodje opozicije, ki ga večina ne sme blokirati. Očital je dimne zavese SDS in skliceval na preteklo prakso. Poglajen je njegove navedbe ponovno zavrnil kot zavajanje.