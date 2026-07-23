Poslanec Mijič svoje podjetje brezplačno predal Snežiču, slednji je nato ukrepal takole …

Piše: C. R.

Poslanec Resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem reja kamel. Snežič se je za to odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo.

Mijič in Snežič sta pogodbo o brezplačnem prenosu podpisala v ponedeljek. Kot izhaja iz pogodbe, ki jo je STA posredoval Snežič, Mijič jamči, da je poslovni delež, ki je predmet te pogodbe, prost vseh bremen. Snežič je po prevzemu podjetja to preimenoval v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je reja kamel.

Kot je danes za STA pojasnil Snežič, ima poslanec in sokoordinator Levice Mesec na njegovem premoženju pravnomočno izvršbo v višini nekaj tisoč evrov zaradi dobljene tožbe. “Mesec se že nekaj mesecev hvali po Facebooku, kako ima na meni pravnomočno izvršbo in da bo pobral moje premoženje. Zdaj sem mu to omogočil,” je dejal Snežič.

Snežič zagotavlja, da od leta 2008, ko je prodal podjetje Poravnava, v Sloveniji ni bil lastnik nobenega podjetja. Mesec je, kot poudarja, zamenjeval njegovo direktorsko mesto v podjetju Snežič Inženiring z lastništvom.

Snežič je pojasnil tudi spremembo imena in glavne dejavnosti podjetja. “Pri imenu gre za izpeljanko Lukec Kljukec, za rejo kamel pa sem se odločil, ker tako Mesec v Sloveniji ne bo imel konkurence, saj se nobeno drugo podjetje ne ukvarja s to dejavnostjo,” je dejal.

Snežič se je ob dotaknil tudi Meščeve kandidature za ljubljanskega župana. “To je lahko Mescu sedaj izziv, ali bo uspel do novembra sanirati podjetje in s tem dokazati, ali je sposoben biti župan. Če ne bo uspel sanirati teh nekaj tisoč evrov, potem bodo volivci zanj samo zapravljali svoje glasove. Lukec je dobil nov izziv, da se izkaže, ki mu ga je omogočil prijatelj Rok Snežič,” je še dodal.

Do prenosa lastništva Progrosa prihaja, ko javnost razburja afera Mijič. Poslanec Resnice Boris Mijič je namreč kot lastnik podjetja svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Delavce naj bi brez njihove vednosti s ponarejanjem podpisov odjavljal iz socialnih zavarovanj, zaradi česar naj bi bil tudi v policijskih postopkih.

Eden najglasnejših kritikov Mijiča v tem času je bil prav Mesec, ki je poslanca Resnice večkrat pozval k odstopu, Levica pa je zaradi njegovega ravnanja zahtevala tudi sklic nujne seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport. “Tak človek ne bi smel biti poslanec. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak hkrati moramo biti zgled,” je nedavno dejal nekdanji minister za delo.

Mijič, ki je lagal tudi o svoji izobrazbi, je medtem pred dnevi zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove, ter se opravičil oškodovanim. Napovedal je tudi sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo.