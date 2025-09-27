“Poglejte, v kakšno ekstremno družbo nas je pripeljala slovenska vlada”

Piše: Moja Dolenjska

“Poglejte, v kakšno ekstremno družbo nas je pripeljala vlada Republike Slovenije. Sramota. Vse to bomo popravili naslednje leto, ko bodo volitve, in zahtevali konkretno odgovornost od ljudi, ki so izdali slovenski nacionalni interes.”

Tako je evropski poslanec dr. Milan Zver komentira odločitev slovenske vlade, da slovenska delegacija zapusti dvorano OZN, v času, ko je tam izraelski premier Benjamin Netanjahu predstavil stališče in dejstva glede Gaze in teroristične organizacije Hamas.

Njegov nastop so bojkotirale delegacije naslednjih držav, med njimi tudi Slovenije. Iz seznama je razvidno, v kakšno druščino so nas pripeljali slovenski vladajoči. Daleč od (evropskih) jedrnih držav, kot je še pred volitvami dobesedno vpila Tanja Fajon, takratna predsednica stranke SD, ki je za nagrado nato postala ministrica za zunanje zadeve.

Seznam 16 držav, ki so zapustile sejo: Jordanija, Katar, Pakistan, Indonezija, Malezija, Sirija, Iran, Maldivi, Južna Afrika, Namibija, Bocvana, Irska, Španija, Belgija, Slovenija, Brazilija.