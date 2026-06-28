Pirc Musarjevo neodobravanje spremljajo ves čas – na letošnji proslavi ob dnevu državnosti ni bila izžvižgana prvič

Piše: Nova24tv.si

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar ni bila na letošnji proslavi ob dnevu državnosti prvič izžvižgana, njeni nastopi so že večkrat v preteklosti naleteli na negativne odzive.

Na državni slovesnosti ob 35. obletnici slovenske osamosvojitve je Nataša Pirc Musar svoj govor izkoristila za pritlehno rovarjenje proti novi vladi in za zagovarjanje interesov svojih nevladniških tovarišev.

Ob tem, ko je hitela opozarjati na domnevno podrejanje medijev in ogroženosti nevladnih organizacij, pa velik del občinstva ni ostal tiho. Njeno provokacijo so pospremili številni žvižgi in vzkliki neodobravanja, da je morala občinstvo prositi, če lahko dokonča svoj govor. Ni pa prvič, da je Pirc Musar naletela na takšen odziv.

Kot slovenska predsednica je Nataša Pirc Musar nagovorila 20. maja 2025 Evropski parlament, kjer je med drugim na veliko navdušenje levičarjev izjavila, da se v Gazi dogaja genocid: “A nalijmo si čistega vina. Dovolila si bom izreči danes to v Evropskem parlamentu. Na Zahodnem bregu gledamo genocid”, je takrat povedala. Tovrstne trditve je ob kritikah Evropske unije, da ni dovolj odločna do Izraela večkrat ponovila in izpostavljala svojo zavezo humanosti in humanitarnim ciljem. Ko pa je ob koncu svojega govora dejala, da Evropska unija “lahko le s skupnimi močmi držav članic in institucij s solidarnostjo in odgovornim delovanjem ohrani svojo vlogo v vse bolj kompleksnem mednarodnem okolju”, ter, da “današnji čas tako od nas zahteva pogum, vizijo in sodelovanje” in dodala: “Vrednote, ki jih zagovarjate v tej plenarni dvorani niso samoumevne. Za njih se moramo znova in znova zavzemati”, je bilo slišati glasno neodobravanje iz dela parlamenta, kar je bil verjetno odziv na njen celoten govor in na njeno močno zagovarjanje Palestine. Sama se je odzvala s tem, da je tiste, ki se z njo niso strinjali, hotela nagnati iz dvorane: “Če vam ni všeč kar govorim, lahko zapustite dvorano”.

Le nekaj mesecev kasneje je imela Pirc Musar znova govor, ki se je vrtel okoli Gaze, Palestine in domnevnega genocida. Tokrat je šlo za Blejski strateški forum septembra 2025. Pirc Musar je dejala, da nekateri “tolerirajo ali celo branijo izraelsko genocidno politiko proti Palestincem v Gazi.” Čeprav tokrat ni bilo žvižganja, se z njeno proti-izraelsko, levičarsko retoriko marsikdo očitno ni strinjal, saj pol dvorane njenih komentarjev ni pospremilo z aplavzom. Med njimi njenim izjavam vidno nista hotela ploskati njen predhodnik Borut Pahor in hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. To jo je očitno užalilo, saj se je kasneje na hrvaški televiziji pritožila, da so bili tisti, ki niso ploskali njenim obtožbam o genocidu nevljudni. No, očitno pa gre bolj za vsebino njenih govorov kot za nevljudnost. Očitno propalestinska drža in čislanje nevladnikov nista več toliko v modi, kot to misli Nataša Pirc Musar.