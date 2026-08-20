Peticija proti Stevanoviću spodletela

Piše: Nova24tv.si

Potem ko je v javnosti zaokrožila vest, da lahko podporo za odstop Zorana Stevanovića s položaja predsednika Državnega zbora podpiše vsakdo brez preverjanja in da lahko posamezniki oddajo podpis tudi večkrat, je nekdanji vidni član stranke SDS Miha Brejc sprejel odločitev o ustavitvi spletnega zbiranja podpisov. Kot pravi, se je za tovrstno postopanje odločil zaradi več tisoč glasov iz Indije in Izraela, čeprav Google Forms ustvarjalcu obrazca sploh ne pokaže IP-naslovov in s tem ne države. “To je eden večjih nategov v samostojni Sloveniji,” v zvezi s peticijo med drugim izpostavlja politolog dr. Miro Haček.

V pogovoru za STA je Miha Brejc povedal, da “so zbrali že skoraj 70 tisoč podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije”. Po tem, ko je bil obrazec umaknjen, računa na pomoč političnih strank, ki bi poskrbele za organizacijo klasičnega zbiranja podpisov. “To je vse, kar lahko naredimo,” je izpostavil. Z zbiranjem podpisov je sicer Brejc pričel v ponedeljek, ker meni, da “predsednik Državnega zbora s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji”.

V luči očitkov glede zbiranja podpisov Brejc vztraja, “da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili”. Glede vnosov Vladimir Putin, Miki Miška in Donald Trump pravi, da se ljudje pač norčujejo in da imajo iz tega razloga več dela. Priznal je, da je lahko oseba z istim e-poštnim naslovom res oddala več podpisov, a da naj bi algoritem take vnose preštel kot en podpis. Kot pravi, so z zbranimi “več kot 64.799 podpisi dosegli cilj preseči število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v Državni zbor”.

V zvezi s pojasnilom Brejca se je odzval politolog dr. Miro Haček. Glede Brejčeve navedbe: “Ljudje se pač norčujejo, nič hudega, a imamo malo več dela,” se Haček sprašuje: “Kdo so to “mi”?” “Ali naj verjamem, da je 78-letnik sam naredil spletno stran, zakupil server, domeno in sedaj ročno sam preverja 70k podpisov? To je eden večjih nategov v samostojni Sloveniji, nekateri mediji pa igrajo glavno vlogo”, je še dodal na omrežju X.

“Meni je moralna kapaciteta teh ljudi, ki stojijo za peticijo, popolnoma jasna in od njih tudi nisem pričakoval nič več,” je sicer v zvezi s samo peticijo poudaril predsednik DZ, ki je v izjavi za medije opozoril, da je bila peticija narejena na amaterski in goljufiv način. “Ne morejo preverjati niti IP-jev, ni priglasitve soglasja, zraven so mnoge kršitve GDPR-ja, zakona o varstvu osebnih podatkov … Kot sem seznanjen, je tudi informacijska pooblaščenka zaradi te peticije začela s postopkom. Tako da gre za resno amaterstvo in žalosti me, da organizatorji – SD, Svoboda in Levica – ne morejo narediti niti ene takšne zabavne zadeve brez ene goljufije in prevare,” je navedel po poročanju 24ur.

Google Forms ne pokaže IP-naslovov

Ob razlog, zakaj je Brejc prenehal z zbiranjem podpisov, se je obregnil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, znan tudi pod vzdevkom Nepridiprav, ki je sprožil kontrapeticijo v podporo predsedniku Državnega zbora, saj Google Forms preprosto ne sledi IP-naslovom. Slednje je potrdila tudi umetna inteligenca, konkretno SuperGrok. “Google Forms resnično ne pokaže IP-naslovov (in s tem ne države) ustvarjalcu obrazca. To je dejstvo. Njegova konkretna izjava o ‘nenadnem vnosu več tisoč podpisov iz Izraela in Indije’ je tehnično zelo problematična in ne vzdrži,” navaja in pojasnjuje, da Google Forms ustvarjalcu obrazca ne pokaže IP-naslovov, države, lokacije, brskalnika ali naprave, ampak se v odgovorih vidi samo tisto, kar ljudje vpišejo (ime, priimek, e-pošta) + časovni žig. “To je standardno, potrjeno v Googlovi dokumentaciji in pri tehničnih virih,” dodaja.

“Če so res uporabljali standardni Google Forms, potem ni mogoče zaznati, od kod prihajajo podpisi po državah. Google sicer te podatke beleži na svoji strani, ampak jih ne daje lastniku obrazca,” ravno tako navaja SuperGrok. Med možnimi razlagami za Brejčevo izjavo pravi, da so: “1. Pretiravanje ali ugibanje na podlagi nenadnega skoka števila plus morda sumljivih e-mailov. 2. Imeli so kakšen dodatni način spremljanja (spletna analitika na stevogohome.si, lastni skripti, ki bi lovili IP pred posredovanjem v Forms), ampak tega mediji niso omenili in na strani ni nič takega razvidno. 3. Preprosto so želeli lepo razlago, zakaj so obrazec umaknili, ko je število že preseglo cilj (in ko so se pojavile kritike o lažnih/podvojenih podpisih).” Prav tako še izpostavlja, da spletna stran sama trenutno ne zbira več podpisov in ne ponuja nobenih dokazov o geolokaciji. “Zasebnostna politika govori samo o imenu, priimku in e-pošti,” pristavlja in zaključuje, da je trditev o Izraelu in Indiji kot konkretnih virih več tisoč podpisov na podlagi javno zbranih tehničnih omejitev Google Forms neverodostojna. “To ne pomeni nujno, da je ves projekt laž, ampak ta del izjave ne drži vode.”

Več kot očitno je, da se je celoten projekt zbiranja podpisov izkazal za pravcati fiasko, navkljub temu pa Brejc očitno ne izključuje, da bo morda ponovno šel v odprtje spletnega obrazca.