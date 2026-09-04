Objavljamo ugotovitve Policije o strokovnem nadzoru v prometni nesreči Nataše Pirc Musar

Piše: Vida Kocjan

Po začetnem poročilu Policijske uprave (PU) Koper o nesreči, v kateri je bila na primorski avtocesti udeležena tudi predsednica Nataša Pirc Musar, je v. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek odredil strokovni nadzor nad delom PU Koper na področju varnosti cestnega prometa. Na podlagi tega smo Policijo 31. avgusta vprašali, ali je poročilo pripravljeno, kakšne so ugotovitve in kdo je poskrbel za odvoz poškodovanih avtomobilov.

V torek, 1. septembra, po 18. uri, so nam pojasnili naslednje:

»Policija je zaključila preverjanje okoliščin in izvedenih policijskih postopkov ob prometni nesreči, ki se je zgodila 31. 7. 2026 na avtocesti pri predoru Kastelec. Pri preverjanju so bila ugotovljena določena odstopanja od predpisanih postopkov in standardov policijskega dela.

V okviru preverjanja je bil opravljen tudi strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Koper in njenih posameznih organizacijskih enot, s katerim smo širše preverili strokovnost, zakonitost in organizacijo dela ter izvajanje policijskih nalog. Pri strokovnem nadzoru so bile ugotovljene posamezne manjše nepravilnosti in pomanjkljivosti, za njihovo odpravo bodo sprejeti ustrezni strokovni in organizacijski ukrepi ter podana navodila za nadaljnje delo.

Ob tem poudarjamo, da pri obravnavi navedene prometne nesreče niso bile ugotovljene takšne nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi vplivale na sam kazenski postopek oziroma na zakonitost in nadaljnje vodenje tega postopka. Ugotovljena odstopanja so se nanašala na posamezne vidike izvajanja policijskih nalog in postopkov policije, ki se nanašajo na administrativno poslovanje, obveščanje pristojnih organov in nudenje strokovne pomoči na kraju dogodka.

Policija pri svojem delu dosledno izhaja iz načela zakonite, strokovne in nepristranske obravnave vseh oseb, ne glede na njihov položaj ali funkcijo. Vsako ugotovljeno odstopanje od teh standardov obravnavamo resno in ob ugotovljenih pomanjkljivostih sprejmemo ukrepe za njihovo odpravo ter izboljšanje kakovosti policijskega dela.

Preiskava nesreče je v fazi predkazenskega postopka, ki ga vodi Posebni oddelek PO SDT. Za vsa nadaljnja vprašanja glede postopka, povezanega s tem kaznivim dejanjem, se prosimo obrnite na njih. Dodajamo še, da je Policija za poškodovana vozila obveščala AMZS, slednji pa je naročilo prevoza posredoval svojemu najbližjemu pogodbeniku.«

Na dodatno vprašanje, ali je točno, da je Policija zasegla posnetke Darsa in kdo je nato te posredoval javnosti, pa so nam odgovorili: »Posnetek so policisti zasegli in je bil skupaj z ostalo dokumentacijo posredovan na Posebni oddelek SDT, ki glede prometne nesreče vodi predkazenski postopek.

Posnetka nismo posredovali medijem.«

Dodajmo, v sredo, so posnetek v celoti Demokraciji posredovali iz Darsa, na podlagi zahteve po Zakonu o medijih in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Posnetek smo objavili na povezavi: Ekskluzivno: Objavljamo posnetek nesreče Nataše Pirc Musar in dogajanj po njej – Demokracija