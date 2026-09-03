Ekskluzivno: Objavljamo posnetek nesreče Nataše Pirc Musar in dogajanj po njej

Piše: Vida Kocjan

Ekskluzivno objavljamo celoten posnetek nesreče in dogajanj po nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je bila 31. julija popoldan, udeležena Nataša Pirc Musar.

Posnetek je dolg 40 minut. Skladno z zahtevo Zakona o medijih in Zakona o dostopu do informacij z dne 3. avgusta nam je Družba za avtoceste (Dars) posnetek predala včeraj, 2. septembra 2026.

Skupni posnetek je združen iz dveh posnetkov (1 in 2), v nadaljevanju objavljamo združenega.

Iz posnetka je razvidno, da je bilo v predoru takrat več vozil (vsaj 6), med njimi na vožnji tudi reševalno vozilo. Reševalci so nato pomagali ponesrečenim v belem vozilu, kombiju, s predsednico. Po vozišču se je sprehajal moški v natikačih. Prvi policist na motorju je na kraj dogodka prispel po dobrih 10 minutah, naslednja dva po 13 minutah. Policijski avto se je pripeljal po 15 minutah, za njim eno reševalno vozilo in ob 16.49 še drugo ter nato očitno še Darsovo vozilo. Sledil je gasilski avtomobil. Kolona avtomobilov v predoru je stala ob strani, nihče ni izstopil.

Na 22. minuti je razvidna ženska z daljšimi svetlimi lasmi, svetlo jopico in v temnih hlačah, ki je pristopila do avtomobila izza kombija in nekaj vzela. V zadnje reševalno vozilo je vstopil reševalec in vrata so se zaprla.

Nataše Pirc Musar na posnetku ni zaznati, iz kombija niso nikogar odnesli na nosilih, koga so namestili v prvo reševalno vozilo pa ni razvidno, saj je za njim stalo drugo, ki je zapiralo pogled.

Registrske oznake avtomobilov na posnetku so zatemnjene, prav tako na posnetku ni objavljene ure dogodka.

Dodajmo, da so mediji (TV Slovenija in POP TV) v posnetku objavili zgolj 5 kadrov, kakor je to ugotovil tudi dr. Niko Gamulin.

Objavljamo skupni (združeni) posnetek, kot nam ga je posredoval Dars.