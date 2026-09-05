Njihova gnada, ne pa prva državljanka!

Piše: Dr. Stane Granda

Naša gospa predsednica države so zelo monumentalna dama. Moramo jih onikati, saj to s svojim obnašanjem zahtevajo in si zaslužijo. Z demonstracijami oblastiželjnosti, zlasti pa omnipotentnosti nekajkrat presegajo svojo fizično pojavo. Če primerjamo eno z drugim, delujejo celo fizično krhko, nesorazmerno z obsegom in realnostjo svoje predstave o oblasti, ki jo želijo utelešati. Prizadevam si, da ne bi podlegel občutkom, ki izhajajo iz obveznosti do milostne vladarice – ta izhaja iz njihove absolutnosti, popolnosti in vzvišenosti, ne pa iz načel ter vsebine parlamentarne republikanske demokracije. So gnada, ne pa prva sodržavljanka.

Vse bolj postaja jasno, zakaj se s prejšnjim predsednikom, ki izhaja iz istega politično-ideološkega gnezda, od istega političnega botra, strica iz ozadja, nista mogla razumeti. Ne le, da sta si preveč podobna, ampak sta identična. Ne upam se vprašati, ali so gnadljiva gospa predsednica takšni od rojstva ali od vstopa v prvi krog slovenske oligarhije. Verjetno je to njihovo gnadljivost poglobilo in oblikovalo v doslej najmogočnejši oblastni subjekt samostojne slovenske države. Vsi dosedanji predsedniki so znali prikazati neko osebno skromnost, ljudskost … Njim že kuhalnica v roki deluje kot mogočno vladarsko žezlo. Tako držijo v rokah tudi kroglo za bowling – vladarsko jabolko.

Slovenci imamo izkušnje z ženskami v politiki že od najzgodnejših časov. Spomnimo se svete Heme Krške (ok. 980–1045), ki je celo prva slovenska svetnica. Kadar sem šel na Dunaj, sem vedno občudoval kip Marije Terezije in razmišljal, koliko dobrega je naredila prav zaradi svoje izstopajoče ženstvenosti. Spomnim se tistih iz kmečkih uporov, revolucionarnega leta 1848, taborskega gibanja, Franje Tavčar in Cilke Krek … Iz mladosti izstopajo Golda Meir, zmedena Sirimavo Bandaranaike, aristokratska Indira Gandhi in vse do angleške Margaret Thatcher ter nesrečne Angele Merkel, ki je, ko vse kaže, sesula gospodarsko veličino Nemčije in katere najslabša možna kopija je Ursula von der Leyen. Kateri so podobni njihova gnada, gospa slovenska predsednica? Nobeni! Oni so unikum! Kljub temu. Ženske so lahko velike političarke, ko nastopajo kot ženske in ne kopirajo moških. Pri Nemkah to ne velja.

Slovenska ustava je zaradi Kučanovih ambicij po obvladovanju Slovenije položaj predsednika države zelo oklestila. Čeprav se s tem ni mogel nikoli sprijazniti in je moral Drnovšek pred njegovo vsiljivostjo zapreti prehodna vrata med njunima kabinetoma, so njihova gnada junaško ubrali to pot. Čeprav se Titovega načina vodenja Jugoslavije verjetno le malo spominjajo, se jim je očitno usedel v srce. Bližja jim je zunanja kot notranja politika. Ne spomnimo se poročil o obisku bolnišnic ali domov za ostarele, posredovanja med sindikati in delodajalci, skratka, aktivne notranje politike, ki je temeljno poslanstvo predsednika v demokratičnih državah – raje posegajo v zunanje razmere. Tako so milostno in čustveno sprejeli matere iz Srebrenice, nikoli pa svojih slovenskih sotrpink, ki jih je nekajkrat več. Ljubljančanov niso zaščitili pred »drekovodom«, ne oglašajo se zaradi katastrofalnih razmer na naših cestah, čeprav jih te najbolj onemogočajo pri prihodnjem predsedniškem mandatu. Nenehno pa se oglašajo zaradi Palestine. V obupnem položaju so, ker so žrtev domačih ideoloških oblastiželjnežev. Podpora Hamasu jim kvečjemu škodi.

Švicarski primer vladavine kaže, kako mora delovati vlada. Za nobenega njihovega politika ne vem, ker jih zaposlujejo notranje razmere. Naš »Titek« je bil razvpit po vsem svetu. Njegova država je razpadla, ko se je zrušila diktatura komunizma. Stara Jugoslavija je razpadla zaradi napada sil osi, Titove Jugoslavije pa celo svetovne velesile na čelu z ZDA niso mogle ohraniti.

Slovenija je razklana kot še nikoli v zgodovini. Razmere so se pod Golob-Pirc Musarjevo vladavino močno poslabšale. Smo na robu državljanske vojne. Gospa predsednica stopajo po Titovi poti, ki si je celo njena predhodnika Kučan in Türk nista upala tako odkrito ubrati. Koliko dejansko pomeni njihovi gnadi slovenska država? Ali sploh priznavajo izid zadnjih volitev, četudi ni podelila mandata? Imamo pravico misliti drugače?