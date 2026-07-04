Ne pustimo si prati možganov!

Piše: Dr. Andrej Umek

Pred kratkim smo praznovali 35. obletnico ustanovitve suverene države Republike Slovenije. In vsi, ki smo si takrat za to prizadevali, nismo imeli v mislih samo suverenost Republike Slovenije, vendar tudi, da bo to demokratična država v smislu evropske, ali če hočete zahodne civilizacije.

Vsekakor smo želeli in verjamem, da smo tudi uspeli prekiniti tradicijo totalitarizmov, ki so nas Slovence pestili vse predolgo. Začelo se je s kraljevo diktaturo v Kraljevini Jugoslaviji med obema svetovnima vojnama, nadaljevalo se je s fašistično – nacistično okupacijo in po drugi svetovni vojni, ki ji je sledil komunistični totalitarizem. Lahko rečem, da smo pri vsaki zamenjavi oblasti šli iz slabega na še slabše. Več ljudi je bilo pomorjenih, več je bilo pokradenega, več ljudi je bilo poslanih v taborišča, več ljudi je bilo izpostavljenih popolni diskriminaciji. Zato vsi demokrati nismo praznovali samo uresničitve stoletnih sanj naših prednikov, to je ustanovitve suverene slovenske države, temveč tudi in to z enakim zanosom prehod iz komunističnega totalitarizma v demokracijo. Z veseljem smo sprejeli dejstvo, da nam niso več kršene osnovne človekove pravice. Praznovali smo torej oba zgoraj omenjena dogodka. Njunemu praznovanju je bila kot osrednji dogodek namenjena proslava na Trgu republike. Zelo neprijetno pa me je presenetila prisotnost praporščakov z zvezdo na vrhu prapora. Prepričan sem, da ti na proslavo, ki slavi prehod Slovenije v demokracijo, enostavno ne sodijo, da predstavljajo negacijo tega, kar smo praznovali.

Zelo neprijetno me je presenetila prisotnost praporščakov z zvezdo na vrhu prapora. Prepričan sem, da ti na proslavo, ki slavi prehod Slovenije v demokracijo, enostavno ne sodijo, da predstavljajo negacijo tega, kar smo praznovali.

To zgornjo trditev želim tudi na kratko utemeljiti. Po katastrofi fašistično – nacistične okupacije, ki je Slovenijo razdelila v štiri okupacijske cone in nas kot nacijo želela izbrisati, so številni, lahko rečem da večina, prizadevali, da kot nacija preživimo in upali na zmago zaveznikov. Vendar ne vsi. Komunisti so v okupaciji videli priložnost za prevzem oblasti. To so v začetku poskušali z odkritim sodelovanjem s fašistično – nacističnim okupatorjem. Po razdoru med Hitlerjem in Stalinom pa so se postavili na stran slednjega in se začeli boriti proti okupatorjem. Verjeli so, da jim bo zmaga stalinistične Sovjetske zveze prinesla tudi prevzem oblasti v Sloveniji. S tem namenom so organizirali partizansko gibanje v Sloveniji. Na tem mestu se mi zdi pomembno, da opozorim na pomen besede partizan. To pomeni vojaka partije, kjer je seveda mišljena komunistična partija, borca za komunizem. In praporščaki z zvezdo na vrhu prapora so praporščaki borcev za komunizem, praporščaki borcev za komunistični totalitarizem in za to na proslavo, ki slavi tudi prehod iz komunističnega totalitarizma v demokracijo nikakor ne sodijo.

Ne vem, zakaj so komunistični praporščaki na proslavo, ki slavi tudi nastanek demokratične Slovenije, sploh prišli, saj se je praznovalo nekaj, kar je v diametralnem nasprotju z njihovimi prizadevanji. Tudi ne vem, kaj so si mislili zagovorniki njihove prisotnosti. Edina logična razlaga njihove prisotnosti je, da so želeli pokazati, da so v Sloveniji tudi še osebe, ki želijo demokracijo uničiti in znova uvesti komunistični totalitarizem. To pa je v nasprotju z željami in pričakovanji nas demokratov, ki želimo in prizadevamo demokracijo v Sloveniji še poglobiti in utrditi. Zato si želim in pričakujem, da bo komunističnim praporščakom sodelovanje na prireditvah, ki praznujejo nastanek demokratične in suverene slovenske države onemogočen.