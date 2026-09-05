Nataša Sukić prometno nesrečo Pirc Musarjeve vidi kot (desničarsko?) zaroto

Piše: Jože Biščak (Nova24tv.si)

»Kako bizarno, že skoraj groteskno naključje, da se natanko v tistem usodnem trenutku v kadru pojavi reševalno vozilo!« je del zapisa Nataše Sukić na družbenem omrežju Facebook.

Poslanka Levice, ta neumorna borka profi »fašizmu«, »islamofobiji«, »mizoginiji«, »homofobiji« in, kakopak, »skrajni desnici« se je tokrat podala na pot preiskovalke prometne nesreče predsednice Nataše Pirc Musar. Pri tem je, kot je pri njej v navadi, uporabila metodologijo lova na sence.

Objavila je posnetek nesreče predsednice Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec in takoj začela z ritualom: »Kako bizarno, že skoraj groteskno naključje, da se natanko v tistem usodnem trenutku v kadru pojavi reševalno vozilo! Še bolj nenavadno pa je domnevno ‚umikanje‘ avtomobila… Pota teh političnih koincidenc so polna neznank. Bolj čudno od fikcije.«

Seveda. Če v predoru pride do prometne nesreče in je v njen udeležena ideološka somišljenica, mora biti v ozadju nekaj več kot zgolj prehitra in objestna vožnja vozil v predsedničinem konvoju, premajhna varnostna razdalja ter vozniki, ki očitno niso dovolj usposobljeni za vožnjo. Sukićeva raje vidi »politične koincidence« in »kronično paranojo«, kot da bi priznala, da gre za banalno prometno nesrečo, kjer je predsedničin konvoj vozil zelo hitro (ocene govorijo o okoli 150 km/h), varnostna razdalja pa je bila premajhna. In reševalno vozilo v kadru? Po njeno, kot je razbrati iz njenega teksta, ni bilo naključno tam. Saj res, mogoče so bili v njem izraelski agenti, ki so usmerjali vozilo, ki se ni pravočasno umaknilo in je bilo tisto, ki je v resnici botrovalo k nesreči?

To je klasika levice: kjer ni ideologije, mora biti zarota. Če avto zavira, ker se je prižgala varnostna signalizacija v predoru, ni to logična reakcija voznika, ampak sumljivo »umikanje«. Če se v kadru pojavi rešilec, ki ni bil na nujni vožnji, je to »groteskno naključje«. Ni jasno, ali je gledala isti posnetek kot strokovnjaki, ampak posnetki jasno kažejo potek: konvoj z modrimi lučmi, zaviranje spredaj, trk, odbijanje v steno. Strokovnjaki so povedali, da je bila razdalja pri tisti hitrosti premajhna. Predsednica sama je priznala, da ni bila pripeta. Vse je razložljivo s fiziko in človeško napako. Toda za Sukićevo to ni dovolj. Mora biti nekaj »čudnejšega od fikcije«.

Komentatorji pod njeno objavo je niso podprli. Uporabniki Facebooka ji očitajo, da nima pojma o prometnih pravilih, da bi voznik vozila na čelu konvoja moral predvideti, da se sprednji avto morda ne bo dovolj hitro umaknil. Sprašujejo, zakaj se je konvoj peljal tako hitro. Očitajo ji, da vidi zaroto tam, kjer je le ego in divjanje. Nekateri so zelo neposredni: »Ti si f**njena v glavo«, »samo nekdo, ki nima izpita, lahko tako razmišlja«, »vzrok je povišan ego prepotentnih napihnjencev«. Večina komentatorjev zavrača njeno teorijo in vztraja pri preprosti razlagi: prehitra vožnja in premajhna razdalja sta povzročili nesrečo.

Nobene zarote, nobenih skrivnih načrtov, nobenih Izraelcev, nobene skrajne desnice. Resnica o nesreči (s tem, kar zdaj vemo o njej) je zelo dolgočasna: ni bilo zarote. Bil je le še en primer, ko so se ljudje, ki bi morali biti drugim državljanom za zgled, obnašali, kot da niso zapeljali v predor Kastelec, ampak v Tunnel Monaco v Monte Carlu, kjer z velikimi hitrostmi vozijo vozniki formule 1. Potem se čudijo, ko jim kdo pove, da so pretiravali. In namesto da bi govorili o odgovornosti (tudi predsednice), Sukićeva išče zaroto.