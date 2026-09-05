Nataša Pirc Musar in sporna udbovsko-ruska poslovna naveza

Piše: Vida Kocjan

Prometna nesreča predsednice Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec po tednih ostaja skrivnost. Policija in tožilstvo skrivata zapisnik, urad molči. V ospredje pa je stopila njena ruska prijateljica Viktorija Krivolucka – in omrežje, ki vodi od Slovenije do Putina. Negotovost v tujini narašča.

Prometna nesreča predsednice Nataše Pirc Musar, njenih sopotnic, varnostnikov in voznikov v protokolarnem spremstvu 31. julija popoldne na primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani, v predoru Kastelec, tudi po več tednih ostaja neznanka. Javnost je bila obveščena z zamudo. Koprska policijska uprava je izdala skopo uradno obvestilo, v katerem ni razkrila pomembnih podatkov. Iz urada predsednice pa so se oglasili še pozneje oziroma po tem, ko so o nesreči in udeleženih podrobneje že poročali tržaški mediji.

Nesreča zavita v meglo

Nesreča je še vedno zavita v meglo. Posnetkov in fotografij ni, Družba za avtoceste RS (Dars) odgovore, ali jih bodo posredovali javnosti, še vedno »pripravlja«, tožilstvo in policija pa tudi še vedno skrivata kopije zapisnika o prometni nesreči. Za slednje smo zaprosili tako v Demokraciji kot s portala Nova24TV.si. Zahtevi sta bili zavrnjeni.

Policija je 3. avgusta vzrok nesreče opisala tako: »Po doslej zbranih podatkih je 52-letni voznik vozila znamke Mercedes Benz V300, v katerem je bila varovana oseba, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe.« Kasneje so iz predsedničinega kabineta sporočili, da je njeno vozilo po trku s prvim vozilom v konvoju trčilo še v steno predora.

Tako javnost ve le tisto, kar nam prek urada selektivno sporoča Nataša Pirc Musar. Sama pred kamere glede tega še ni stopila. V zadnjem času pa je v ospredju tudi njena osebna in poslovna prijateljica Viktorija Krivolucka (tudi Krivolutskaya), Rusinja z dvojnim državljanstvom. Razkrivajo se namreč nekatere dodatne podrobnosti, povezane tudi s sodelovanjem z Rusijo. Nataša Pirc Musar pa se zdaj v javnosti poskuša prikazovati kot žrtev.

Tuji mediji o Nataši Pirc Musar

O Nataši Pirc Musar tuji mediji v teh dneh veliko poročajo, opozarjajo tudi na razkritja o njeni dolgoletni ruski prijateljici in povezavah z Rusijo. Osredotočajo se na nesrečo in razkritja avstrijske tiskovne agencije APA (v povezavi s slovenskim Dnevnikom). Avstrijci so objavili rezultate preiskave o preteklosti Viktorije Krivolucke. Preiskava pa temelji na javno dostopnih ruskih evidencah in razkritih podatkovnih zbirkah.

Opozorili so na skupno prebivališče Krivolucke in Romana Jegliča v sibirskem mestu Krasnojarsk, leta 2009. Isti naslov je Krivolucka navedla še leta 2010, ko je postala prokuristka družbe Ruska dača, povezane z Alešem Musarjem.

Roman Jeglič je bil v letih 1991 do 1993 namestnik direktorja Varnostno-informativne službe (VIS), predhodnice današnje Sove. Leta 1988 je kot kriminalistični funkcionar podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacije Janeza Janše v aferi JBTZ. Pozneje je deloval kot eden od vodilnih v igri Catch the Cash, kjer je poniknil denar več deset tisoč Slovencev. Umaknil se je, nekateri navajajo, da je pobegnil v tujino. V Sibirijo, Krasnojarsk. Zdaj se je izkazalo, da živi v Ukanci ob Bohinjskem jezeru, v Rusiji pa naj bi deloval kot predstavnik slovenskih podjetij, med drugim Gorenja. Urad predsednice je po objavi preiskave sporočil, da sta bila Krivolucka in Jeglič v Krasnojarsku par. Tuje službe pa so ugotovile, da je v stanovanju živela še ena ženska s priimkom Krivolucka (Krivolutskaya), leto dni mlajša od Jegliča. Viktorija pa je mlajša približno 20 let. Tega v uradu niso komentirali, ko so stvari že dosegale vrelišče, pa je tednik Mladina objavil intervju s Krivolucko. Pričakovano naj ne bi ničesar vedela, z Jegličem pa že 15 let naj ne bi imela nobenih stikov. Avstrijska agencija APA pa je razkrila še to, da sta Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivolucka od leta 2015 najmanj sedemkrat skupaj potovali v Moskvo ali Sankt Peterburg. Eno od potovanj je potekalo konec decembra 2021 in v začetku januarja 2022 – manj kot dva meseca pred začetkom ruske invazije na Ukrajino. Potovanja so bila zasebne narave, pred nastopom predsedniške funkcije. Krivolucka pa je v Krasnojarsku pustila tudi svoj digitalni odtis – podaljšala je naročnino za mobilno telefonijo. Dodajmo, da je Krivolucka leta 2016 pridobila tudi slovensko državljanstvo, pri čemer pa obstaja veliko nejasnosti.

Od Pirc Musarjeve do Putina

Vse skupaj vodi v Rusijo. Zakaj je tako, izvemo iz daljše analize dr. Petra Jambreka, nekdanjega ustavnega sodnika in zdajšnjega člana Katedrale svobode. V daljšem prispevku je analiziral dogajanje in poročanje slovenskih medijev. Zapisal je, da so vprašanja, ki presegajo konkretne okoliščine nesreče – o dejstvih, o pravu in o ustavi – ostala v glavnem neodgovorjena. Na podlagi zbranega gradiva dr. Jambrek meni, da obstaja utemeljena domneva o večplastnem in posrednem omrežju, ki sega od predsednice prek njenega soproga do ruskih osebnosti iz bližine predsednika Putina. Osrednja figura te zgodbe pa je po njegovem mnenju Viktorija Krivolucka. Vse to je v svoji analizi tudi podrobno pojasnil.

Osebe in njihova poslovna omrežja

Aleš Musar, mož Nataše Pirc Musar, je bil prek družbe CPLJ (v sodelovanju z Markom Koničem) solastnik zemljišča v ljubljanskih Mostah. Z družbo K66 so sklenili predpogodbo za prodajo deleža za približno 3 milijone evrov. V lastniški strukturi K66 se je sprva pojavljal ruski podjetnik Aleksej Krukovskij, ustanovitelj nepremičninske skupine Brusnika (prek ciprske strukture). K66 je bila ustanovljena prav za nakup zemljišča. Končni lastnik in investitor je postal poljski poslovnež Cezary Smorszczewski, ki je bil poslovno povezan z Markom Koničem v okviru družbe AG d. d. Musar, Konič in Rok Habinc so bili ključne osebe pri prevzemih podjetij Eta in Plama Pur. Aleš Musar je tudi kupec, lastnik in direktor objekta Ruska dača (prvotno prek družbe Aurud oziroma nemške družbe Aulon). Deloval je tudi kot turistični vodnik družbe Ruska dača.

Viktorija Krivolucka (tudi Viktorija Krivoluckaya) je prokuristka družbe Ruska dača. Trenutna lastnika sta Aulon GmbH (85,39 odstotka) in Aleš Musar, ki je s 14,61-odstotnim deležem tudi direktor. Krivolucka je poleg tega prokuristka in 49-odstotna solastnica podjetja Net Pro Shop, d. o. o. (pri čemer je Nataša Pirc Musar ustanovila predhodno družbo Net Produkcija, direktor Aleš Musar). Je glavna računovodkinja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), bila je likvidacijska upraviteljica Inštituta Info hiša, prokuristka podjetja DK Plus (lastnik Kiril Denisov iz Čeljabinska) in računovodkinja odvetniške družbe Pirc Musar. Prihaja iz Krasnojarska (Sibirija), ima rusko in slovensko državljanstvo. Po ugotovitvah agencije APA je bila intimna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega namestnika direktorja VIS. Je dolgoletna poslovna sodelavka in prijateljica Nataše Pirc Musar.

Cezary Smorszczewski je kupec deleža Aleša Musarja na zemljišču v ljubljanskih Mostah za približno 3 milijone evrov. Med letoma 2017 in 2020 je bil zunanji član upravnega odbora Alfa Bank, največje ruske zasebne banke, povezane z Mihailom Fridmanom. Skupaj s Petrom Šmido je ustanovil Corviglia Capital Fund, v katerem je bil eden največjih vlagateljev ABH Financial (v lasti Mihaila Fridmana). Je poljski investicijski bankir.

Mihail Fridman je lastnik (oziroma ključni delničar) družbe ABH Financial. Alfa Bank (povezana z njim) je bila vlagatelj v Corviglia Capital Fund. Gre za ruskega državljana in podjetnika, ki ga je EU po ruski invaziji na Ukrajino uvrstila na sankcijski seznam. EU ga je opisovala kot podjetnika z močnimi vezmi s Putinovo administracijo. Njegov postopek pred Splošnim sodiščem EU je bil delno uspešen (razveljavitev dela sankcij zaradi pomanjkanja dokazov). EU je julija 2026 sprejela ozko izjemo, povezano s transakcijo UniCredit–Alfa.

Sergej Semjonovič Sobjanin (Sergey Sobyanin) je od leta 2010 moskovski župan. Med letoma 2005 in 2008 je bil vodja administracije predsednika Ruske federacije, torej vodja Putinovega predsedniškega aparata; nato je bil do leta 2010 podpredsednik vlade in vodja vladnega aparata.

Aleksej Krukovskij je kot kupec oziroma končni ruski interes sodeloval pri prodaji zemljišča Aleša Musarja v ljubljanskih Mostah. Krukovskij je ustanovitelj nepremičninske skupine Brusnika. Po poročanju je bil povezan s Sobjaninom, med drugim zaradi skupnega porekla iz zahodne Sibirije in poslovno-političnih povezav. Shema je približno naslednja: Aleš Musar → zemljišče v Mostah → Aleksej Krukovskij → Sergej Sobjanin → Putinov krog. Potrjena je Sobjaninova visoka funkcija v političnem krogu predsednika Rusije Putina.

Roman Jeglič je bil v Varnostno-informativni službi (VIS), v letih 1991–1993 je bil namestnik direktorja. Pred tem je bil načelnik službe za zatiranje kriminalitete UNZ Ljubljana in je leta 1988 podpisal ovadbo, ki je bila podlaga za aretacijo Janeza Janše v aferi JBTZ. V ruski podatkovni zbirki Rodstvenniki-2022, ki vsebuje podatke o prijavljenih prebivališčih, je bila na istem stanovanju v Krasnijarskem kot Nataša Krivoluskaya prijavljena tudi oseba Roman Andrejevič Jeglič, rojen leta 1951.

Vladimir Putin: V politično-poslovni krog predsednika Rusije viri prištevajo Sergeja Sobjanina, Mihaila Fridmana in Alekseja Krukovskija, ki so v posrednih poslovnih povezavah s slovenskima zakoncema Pirc Musar.

Poslovne povezave Rusija-Slovenija

Dr. Jambrek je objavil tudi diagram poslovnih povezav Rusija-Slovenija, ki ga objavljamo posebej. Ta vizualno prikazuje, kako so med seboj prepletene osebne, poslovne in domnevno ruske povezave okoli predsednice republike Nataše Pirc Musar.

V osrednjem, slovenskem delu diagrama so prikazane preverljive povezave. Spodnji, rdeče obarvani del diagrama pa širi mrežo na ruske povezave. Prek različnih podjetij in posameznikov – med njimi Cezary Smorszczewski, Mihail Fridman, Roman Jeglič in drugi – diagram nakazuje morebitne stike vse do kroga, povezanega z Vladimirjem Putinom.

Povezave same po sebi sicer niso dokaz nezakonitega delovanja. Vprašanje, ali so v kontekstu predsedniške funkcije problematične z vidika integritete, nasprotja interesov ali varnosti, pa ostaja odprto in zahteva dodatna preverjanja pristojnih institucij. Na slednje opozarja tudi dr. Peter Jambrek.

Sodelovanje z obveščevalnimi službami in družino Musar

Viktorija Krivolucka je izjavila, da nikoli ni sodelovala s tujimi obveščevalnimi službami. Potrdila je partnersko razmerje z Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja VIS, skupno življenje v Krasnojarsku in dejstvo, da o njegovi preteklosti takrat ni ničesar vedela. Z njim naj bi prekinila vse stike pred najmanj 15 leti (okoli leta 2011). Odprto pa ostaja vprašanje, kaj je Jeglič počel med približno letoma 1995 (odhod v Rusijo) in 2010. Leta 2010 je bil star 59 let, Krivolucka pa 38. Če sta se spoznala okoli leta 1995, je bil on takrat star 44 let, ona pa 23 let.

Poslovno sodelovanje Krivolucke z Alešem Musarjem sega vsaj v leto 2010 – približno v čas, ko naj bi se končalo njeno partnersko razmerje z Jegličem. Bila je prokuristka v več družbah, povezanih z Musarjevimi (Ruska dača, Net Pro Shop, kjer ima od leta 2018 49-odstotni lastniški delež, pridobljen na podlagi zasebne listine). Njena prisotnost se pojavlja tudi v Info hiši in odvetniški pisarni Pirc Musar.

Ni pa javno znano: kdaj in kje sta se prvič srečali s predsednico, kdo ju je predstavil, ali je bil Jeglič takrat še v stiku z njo in kakšna je bila dejanska vsebina njenega kapitalskega deleža v Net Pro Shop.

Obstajata dve ruski veji povezav: ena prek Krasnojarska in Jegliča, druga prek nepremičninskega posla Aleša Musarja (zemljišče v Mostah – K66 – Aleksej Krukovskij – okolje Sergeja Sobjanina).

Funkcija, nezdružljivost in odgovornost predsednice

Dr. Jambrek ugotavlja, da Nataša Pirc Musar kot predsednica ne opravlja nobene pridobitne dejavnosti in da formalno izpolnjuje zahteve 105. člena ustave glede nezdružljivosti funkcije. Tudi morebitna udeležba pri premoženju moža po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni problematična, če z njim ne upravlja. Obenem pa opozarja, da bi morebitna pravnomočna ugotovitev kršitve zakona (ZIntPK) – zlasti v zvezi z okoliščinami nedavne prometne nesreče – lahko predstavljala podlago za obtožbo pred Ustavnim sodiščem RS zaradi hujše kršitve zakona (109. člen ustave). Odprta ostajajo predvsem vprašanja osebne integritete (npr. izjave o varnostnem pasu v nasprotju z lastnim ravnanjem) in morebitnega nasprotja interesov zaradi povezav prek moža in dolgoletne prijateljice.

Ključne povezave

Povezave potekajo na treh ravneh:

neposredna poslovna vez Musar–Krivolucka–Krasnojarsk/Jeglič, nepremičninska sled Musar–Krukovskij–Sobjaninovo okolje, politično-varnostna zgodovina Jegliča (VIS → Rusija).

Gre za dokumentirane osebne, kapitalske in zgodovinske povezave. Nataša Pirc Musar je trenutno vanje vključena posredno, prek moža in dolgoletne prijateljice. Pred nastopom predsedniške funkcije pa je bila vpletenost tudi bolj neposredna.