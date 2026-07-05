Na zahtevo koalicije in Resnice v četrtek razprava o javnih financah v mandatu Golobove vlade

Piše: C. R., STA

Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles DZ. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, Knovs se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča.

Na zahtevo koalicije in Resnice razprava o javnih financah v mandatu Golobove vlade

Odbor za finance bo v četrtek na zahtevo poslancev vladnih strank in Resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade. Predlagatelji namreč želijo razpravo o “neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba”. Mandat te je po njihove prepričanju zaznamovalo pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev ter neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja.

Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo dva sklepa, in sicer da odbor za finance priporoča vladi, da v roku šestih mesecev opravi revizijo porabe javnega denarja vlade pod vodstvom Roberta Goloba v času opravljanja tekočih poslov ter da odbor priporoča vladi, da do konca leta 2026 preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev.

Skupni odhodki štirih blagajn javnega financiranja so sicer v prvih štirih mesecih leta 2026 znašali 10,7 milijarde evrov, kar je za 1,15 milijarde evrov oz. za 12,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2025. Odhodki državnega proračuna so bili v prvih petih mesecih leta 2026 višji za kar 15,6 odstotka glede na enako obdobje lani, proračunski primanjkljaj pa je dosegel 890 milijonov evrov oziroma 1,2 odstotka BDP.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 7. 7.

13.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje zagovornice načela enakosti in za namestnika varuha človekovih pravic, predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika na Upravnem sodišču RS ter predlog sklepa o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qtFrdG

13.00 seja odbora DZ za notranje zadeve in javno upravo, na kateri bodo obravnavali zahtevo Sodnega sveta RS za oceno ustavnosti zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine ter letno poročilo o delu policije za leto 2025; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q6RUrv

SREDA, 8. 7.

10.00 seja odbora DZ za okolje in prostor, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2025; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qliYn8

10.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo Banke Slovenije 2025 z letnim obračunom Banke Slovenije 2025 in finančni načrt Banke Slovenije za leto 2026, poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2025, revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2025 in predlog soglasja k predlogu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2025 ter poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2025 in finančni načrt Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2026; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q7gNDT

ČETRTEK, 9. 7.

9.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti dela zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zahtevo DS za oceno ustavnosti dela zakona o urejanju trga dela; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJn8Ya

9.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin SDS, NSi, SLS, Fokus Marka Lotriča, Demokrati in Resnica razpravljali o domnevno neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qHDVyV

11.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri se bodo seznanili z zapisnikom o izvedenem nadzoru na sedežu Generalne policijske uprave dne 11. 6. 2026; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qPO9gM

13.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali redno letno poročilo zagovornika načela enakosti za leto 2025 ter posebno poročilo zagovornika načela enakosti o izzivih pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qHmHfp

PETEK, 10. 7.

8.30 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki bo 10. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qCfxqw

10.00 skupna seja odbora DZ za zadeve EU ter odbora DZ za zunanjo politiko ob predstavitvi prednostnih nalog predsedstva Irske Svetu EU v drugi polovici leta, na kateri bo sodelovala veleposlanica Irske v Sloveniji Caroline Phelan; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qwxA6R

deset minut po koncu delno zaprta seja, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 13., ter za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 14. v Bruslju; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qdCQCT